Noticias de hoy 13 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Denuncian a Julio Iglesias

Dos mujeres denunciaron a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. Los hechos sucedieron en 2021 en República Dominicana y Bahamas.

Reportan 2 mil fallecidos

Un funcionario iraní dijo que 2 mil personas han muerto en las protestas que iniciaron el pasado 28 de diciembre en Irán.

Buscan justicia

Una menor de edad fue abusada en un kinder de Yucatán y su madre asegura que las autoridades no han dado con el culpable.

Preparaban sicarios

Un inmueble que operaba como supuesto centro de rehabilitación fue asegurado en Veracruz, ya que presuntamente entrenaban a sicarios.

BTS en México

BTS dio a conocer que ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La venta general comenzará el 24 de junio.

