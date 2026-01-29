Ryan Wedding no se entregó y el FBI sí participó en su captura, según The Wall Street Journal

GENERANDO AUDIO...

Agentes estadounidenses sí participaron en la aprehensión del canadiense Ryan Wedding en México, además de que no se entregó en la Embajada, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, publicó The Wall Street Journal (WSJ).

El exatleta olímpico habría pasado años en nuestro país bajo protección del Cártel de Sinaloa (CDS), y su captura se logró, tras un cerco de las fuerzas de seguridad mexicanas, y negociaciones con el FBI.

¿Qué dice WSJ sobre la captura de Ryan Wedding?

De acuerdo con una publicación en exclusiva de WJS, Ryan Wedding no se entregó en la embajada estadounidense, como afirmó la presidenta durante una conferencia Mañanera, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense participó en la captura del canadiense señalado de encabezar una amplia red de tráfico de cocaína, así como enfrentar cargos por homicidio y otros delitos graves en Estados Unidos.

La publicación agregó que, de acuerdo con funcionarios de México y EE. UU. familiarizados con el operativo, Wedding fue localizado en territorio mexicano la semana pasada, en una acción que derivó en su aseguramiento y posterior traslado a California, donde compareció ante un tribunal federal y se declaró no culpable de 17 cargos.

Según la publicación, agentes del HRT del FBI abordaron a Wedding, recordándole durante una intensa negociación que varios de sus colaboradores ya habían sido aprehendidos, además de que se habían asegurado bienes y mercancía por varios millones de dólares, presión que llevó a su captura.

Asimismo, tras darse a conocer, el caso generó tensión diplomática entre ambos gobiernos, luego de que el director del FBI, Kash Patel, publicó en X que equipos de élite del organismo, específicamente el Equipo de Rescate de Rehenes (HRT, en inglés), participaron con autoridades mexicanas en la captura.

Versión que después negó la presidenta Claudia Sheinbaum durante una Mañanera, donde sostuvo que no hubo participación operativa de agentes estadounidenses en territorio nacional, subrayando que la ley mexicana prohíbe que agentes extranjeros intervengan directamente en detenciones o cateos.

Ahí, Sheinbaum aseguró que, según la información compartida por autoridades estadounidenses, se trató de una “entrega voluntaria”. Incluso mostró una imagen de redes sociales en la que Wedding aparecería frente al edificio de la antigua embajada de Estados Unidos, supuestamente en el momento de entregarse, y que después negó que se tratara de una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA).

Narrativa refutada por Anthony Colombo, abogado del acusado, quien afirmó ante medios que su cliente “fue arrestado, no se entregó”, así como que agentes estadounidenses sí estuvieron involucrados, matizando que “si el gobierno de EE. UU. entra unilateralmente a un país soberano para detener a alguien, se entiende la preocupación de ese Estado”.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la entrega de Wedding fue resultado de la presión conjunta de autoridades de ambos países trabajando en estrecha coordinación.

¿Quién es Ryan Wedding?

Nacido en Ontario, Canadá, Ryan Wedding representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en snowboard y terminó en el lugar 24 del slalom gigante paralelo.

Mientras que, de acuerdo con Estados Unidos, su incursión en el crimen organizado inició con el cultivo de marihuana, estableciendo contactos en 2008, al ser condenado tras intentar comprar cocaína a un agente encubierto en California, lo que le permitió construir una red transnacional de tráfico de esta droga.

Toda vez que, bajo el alias de “Thor”, con el que era conocido entre el crimen organizado, Wedding figuraba en la lista de los 10 Más Buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

