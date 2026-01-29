Trump crea unidad antifraude y designa a Colin McDonald

GENERANDO AUDIO...

Trump crea una unidad antifraude en EU. FOTO: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una nueva unidad de investigación contra el fraude dentro del Departamento de Justicia, con el objetivo de perseguir estafas que, según afirmó, han afectado directamente a los contribuyentes. El anuncio se hizo este miércoles a través de su red Truth Social.

Como parte de esta estrategia, Trump nombró al fiscal federal Colin McDonald como responsable de la nueva división, bajo el cargo de fiscal general adjunto para la lucha contra el fraude nacional. La designación aún debe ser aprobada por el Senado de Estados Unidos.

Trump aseguró que la nueva unidad ya ha identificado tramas de fraude en Minnesota y California, estados gobernados por demócratas. Según el mandatario, estos esquemas habrían provocado pérdidas de “cientos de miles de millones de dólares” al erario público.

La nueva división del Departamento de Justicia fue creada, de acuerdo con Trump, para “capturar y detener a los estafadores que han estado robando al pueblo estadounidense”. El presidente describió a Colin McDonald como un fiscal “muy inteligente, duro y respetado”.

Trump afirmó que McDonald ha liderado con éxito algunos de los casos más complejos en el país y sostuvo que su trabajo será clave para “poner fin al fraude y restaurar la integridad de los programas federales”.

El anuncio ocurre en medio del escrutinio a las autoridades de Minnesota, donde un escándalo relacionado con 14 servicios del programa Medicaid provocó un fraude estimado en al menos 9 mil millones de dólares, según datos de la Fiscalía dados a conocer en diciembre pasado.

Hasta ahora, McDonald se desempeñaba como adjunto en la oficina del fiscal federal Todd Blanche, quien destacó su papel dentro de la administración. En un comunicado citado por la cadena CBS, Blanche aseguró que McDonald ha sido una “pieza clave” del éxito gubernamental.

Blanche también subrayó el perfil personal del fiscal, al señalar que es un funcionario con experiencia que “ama a la familia, a Dios y al país”.

Con esta nueva unidad antifraude, la administración Trump busca reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos federales y avanzar en investigaciones que, según el mandatario, continuarán en distintas entidades del país.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.