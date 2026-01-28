Nuevas imágenes muestran a Alex Pretti golpeando una camioneta federal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Un nuevo video difundido en redes sociales muestra los momentos previos a la muerte de Alex Pretti, quien fue abatido por agentes federales el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, Estados Unidos.

En las imágenes se observa a Pretti pateando la parte trasera de una camioneta oficial, acción que provocó el desprendimiento de una de las luces traseras del vehículo. Tras el segundo golpe, agentes descendieron de la unidad e intentaron controlarlo, sumándose más elementos al lugar.

Minutos después ocurrió el desenlace fatal, cuando los agentes accionaron sus armas de fuego en su contra. El material ha generado debate sobre el uso de la fuerza durante el operativo.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

Sus allegados lo describen como un hombre con un “gran corazón” y un profundo sentido de la justicia.

Se desempeñaba como enfermero de cuidados intensivos en el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, además de ser ciudadano estadounidense nacido en Illinois, crecido en Wisconsin y graduado de la Universidad de Minnesota.

Además, tenía experiencia en protestas, tras participar en las manifestaciones de 2020 por George Floyd, y recientemente, contra las medidas migratorias del presidente Trump, a las que consideraba “terribles”.

También se sabe que no tenía historial criminal, únicamente infracciones de tránsito menores y, según su padre, “se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo con el ICE… pensaba que era terrible secuestrar niños y agarrar a la gente en la calle”.

Hasta la noche del sábado, los padres de Alex denunciaron un bloqueo informativo por parte de las agencias federales. Se enteraron de la muerte de su hijo a través de un reportero y tuvieron que confirmar la identidad contactando directamente al médico forense del condado de Hennepin.

