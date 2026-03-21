Incendio en fábrica de Corea del Sur deja 11 muertos; cifra podría aumentar tras heridos graves

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Incendio en Corea del Sur deja 11 muertos y varios heridos. Foto: AFP

Un incendio en una fábrica de piezas automotrices dejó al menos 11 muertos y decenas de heridos este viernes en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur, informaron autoridades locales este sábado.

El fuego inició alrededor de las 13:00 horas locales, mientras cerca de 170 trabajadores se encontraban dentro de la planta. Equipos de emergencia enfrentaron dificultades para ingresar debido al riesgo de colapso del inmueble.

Incendio en Corea del Sur deja muertos y heridos en fábrica

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el saldo preliminar incluye 11 personas fallecidas, 25 heridos graves y 34 lesionados leves, además de tres personas desaparecidas. No obstante, las autoridades señalaron que la causa del incendio aún se desconoce y se mantiene bajo investigación.

El siniestro se complicó por la presencia de 200 kilogramos de sodio en la fábrica, una sustancia que puede volverse explosiva si no se maneja correctamente, lo que elevó el riesgo para los equipos de rescate.

Medios locales indicaron que los bomberos no pudieron ingresar de inmediato al edificio debido a las condiciones estructurales y el peligro de derrumbe.

Autoridades movilizan recursos tras incendio en Daejeon

El presidente Lee Jae Myung ordenó desplegar todos los recursos disponibles, tanto humanos como materiales, para atender la emergencia y apoyar en las labores de rescate. Las autoridades continúan la búsqueda de las personas desaparecidas, mientras se realiza la evaluación de daños y se investigan las causas del incendio.

El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se actualice la cifra oficial de víctimas.

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