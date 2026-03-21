Más de 20 países condenan bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz

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Bloqueo en estrecho de Ormuz afecta mercados. Foto: Reuters

Un grupo de 23 países condenó el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y advirtió que esta acción representa una amenaza directa para el comercio energético global y la seguridad internacional.

En un comunicado conjunto, las naciones —entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Canadá— señalaron que están listas para actuar y garantizar la navegación segura en este paso estratégico para el transporte de hidrocarburos.

Países condenan ataques de Irán y cierre del estrecho de Ormuz

Los gobiernos firmantes denunciaron los ataques contra buques comerciales no armados, así como agresiones a infraestructura civil, incluidas instalaciones petroleras y gaseras.

“Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán (…) y el cierre de facto del estrecho de Ormuz”, señalaron en el documento.

Además, expresaron su preocupación por la escalada del conflicto e hicieron un llamado a detener de inmediato acciones como:

Colocación de minas

Ataques con drones y misiles

Bloqueo del comercio marítimo

Riesgo global: energía, comercio y seguridad internacional

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el tránsito de petróleo a nivel mundial, por lo que su bloqueo podría impactar directamente en los precios internacionales de la energía.

Los países advirtieron que estas acciones:

Interrumpen cadenas de suministro energético

Afectan a economías globales

Golpean especialmente a poblaciones vulnerables

“Los efectos serán sentidos en todo el mundo”, subrayaron.

Libertad de navegación y presión internacional sobre Irán

El grupo recordó que la libertad de navegación es un principio del derecho internacional, respaldado por acuerdos como la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

En ese sentido, instaron a Irán a cumplir con resoluciones internacionales y detener el bloqueo del estrecho, además de cesar ataques a infraestructura civil.

También destacaron que la situación representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Países alistan medidas para estabilizar mercados energéticos

Ante el impacto potencial, las naciones firmantes anunciaron acciones para contener la crisis, entre ellas:

Apoyo a la liberación de reservas estratégicas de petróleo

Coordinación con países productores para aumentar la oferta

Asistencia a naciones más afectadas

Asimismo, reiteraron su disposición a participar en operativos para garantizar el tránsito seguro en la zona.

El pronunciamiento refleja el aumento de la presión internacional frente a la escalada en Medio Oriente y el riesgo de afectaciones al comercio global de energía.

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