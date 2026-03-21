Lula plantea a Sheinbaum proyecto conjunto para extraer crudo en aguas del Golfo de México

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Lula anuncia alianza entre Pemex y Petrobras. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, planteó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, una propuesta de cooperación energética entre Petrobras y Petróleos Mexicanos para la exploración de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México.

La iniciativa, dada a conocer este 20 de marzo de 2026, contempla la posibilidad de trabajar en profundidades superiores a los 2 mil 500 metros, una zona que requiere tecnología especializada y experiencia técnica avanzada.

Propuesta de cooperación energética entre Brasil y México

Durante un evento público, Lula da Silva detalló que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta mexicana para presentar la propuesta de colaboración. Según explicó, el objetivo es que ambas empresas estatales sumen capacidades para potenciar la exploración petrolera en aguas profundas.

El mandatario brasileño destacó que Petrobras cuenta con experiencia en este tipo de proyectos, lo que podría representar una oportunidad para fortalecer la producción energética de México mediante el intercambio de conocimiento técnico y operativo.

Exploración en aguas profundas, el objetivo central

La propuesta se centra en el desarrollo de proyectos en zonas de alta complejidad técnica dentro del Golfo de México, donde la extracción de hidrocarburos implica mayores costos y desafíos tecnológicos.

Lula subrayó que esta cooperación permitiría a Pemex acceder a herramientas y tecnológica que podrían optimizar los procesos de exploración y producción en este tipo de yacimientos.

Petrobras y Pemex sobre la propuesta

La iniciativa se da en un momento en el que distintos países buscan reforzar su seguridad energética y ampliar la producción de hidrocarburos, en contexto del conflicto en Medio Oriente.

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