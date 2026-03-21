Tres semanas de guerra: Irán celebra fin del Ramadán; Trump llama “cobardes” a aliados

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Irán celebra fin del Ramadán y Trump llama cobardes a aliados. Foto: AFP

En medio de la guerra, miles de iraníes celebraron el fin del Ramadán, mientras el líder supremo Mojtaba Jamenei no apareció públicamente, en un contexto marcado por los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump calificó de “cobardes” a aliados de la OTAN por negarse a apoyar en la reapertura del estrecho de Ormuz.

A tres semanas del inicio del conflicto, la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel se mantiene activa en varios frentes, con ataques a infraestructura clave, expansión regional y un impacto directo en los precios globales de la energía.

Ataques continúan y golpean infraestructura clave en Irán

En los últimos días, Estados Unidos e Israel han mantenido bombardeos sobre objetivos estratégicos en Irán, incluyendo la planta nuclear de Natanz, uno de los centros más importantes del programa nuclear iraní.

Autoridades iraníes confirmaron el ataque, aunque aseguraron que no se detectaron fugas radiactivas. Ante esto, la Agencia Internacional de Energía Atómica pidió contención militar para evitar una mayor escalada.

El conflicto se expande a la región y suma víctimas

La guerra también se extiende a otros países. En Líbano, Israel ha intensificado ataques contra objetivos de Hezbolá, con saldo de más de mil muertos y más de un millón de desplazados, según autoridades locales.

Además, Irán ha respondido con ataques a instalaciones petroleras y buques, lo que ha elevado el riesgo en toda la región del Golfo y afectado rutas estratégicas.

Estrecho de Ormuz, punto crítico del conflicto

Uno de los mayores focos de tensión es el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Actualmente, el paso permanece prácticamente bloqueado, lo que ha generado presión internacional. Estados Unidos ha pedido apoyo a aliados para reabrir la ruta, pero enfrenta resistencia de países de la OTAN.

En paralelo, se reporta el despliegue de más tropas estadounidenses en la región, mientras Israel advierte que aumentará la intensidad de los ataques en los próximos días.

Petróleo se dispara y sacude mercados globales

El impacto económico ya es visible. El precio del crudo Brent ha subido más de 50% en el último mes, superando los 105 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre en el suministro.

Ante este escenario, el gobierno de Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de sanciones para permitir la venta de petróleo iraní ya cargado en buques, con el fin de aliviar la presión en los mercados.

Mensajes cruzados de EE. UU. en plena escalada

En medio del conflicto, el presidente Donald Trump ha enviado señales contradictorias: por un lado, asegura que los objetivos militares están cerca de cumplirse; por otro, habla de una posible reducción gradual de operaciones.

Sin embargo, al mismo tiempo, continúan los preparativos militares y el envío de tropas, lo que refleja un escenario sin una salida clara a corto plazo.

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