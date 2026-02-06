EE.UU. ataca embarcación en el Pacífico; reportan dos muertos

GENERANDO AUDIO...

Dos muertos en nuevo ataque de EE.UU. a presunta narcolancha REUTERS

Estados Unidos confirmó el ataque contra una embarcación en aguas del Pacífico Oriental, que dejó dos personas muertas, como parte de una operación militar contra el narcotráfico. La acción fue realizada por el Ejército de Estados Unidos y ocurrió en el marco de la Operación Lanza del Sur, activa desde septiembre de 2025.

De acuerdo con el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom), el ataque no dejó bajas entre las fuerzas estadounidenses. Las autoridades señalaron que el objetivo era una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones terroristas designadas y que operaba en rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico.

Operación Lanza del Sur y ataque de EEUU en el Pacífico

El Southcom informó a través de su cuenta oficial en X que en la acción murieron “dos narcoterroristas”, sin que se registraran heridos entre el personal militar estadounidense. Según el comunicado, la embarcación atacada estaba operada por organizaciones terroristas designadas y participaba en actividades de narcotráfico.

El bombardeo fue ordenado por el comandante del Mando Sur, el general Francis Donovan, y representa el segundo ataque de este tipo en 2026 contra una embarcación en el Pacífico Oriental. Washington aseguró que la nave transitaba por rutas identificadas como corredores del narcotráfico y que formaba parte de operaciones ilegales en alta mar.

La Operación Lanza del Sur fue iniciada en septiembre de 2025 y se desarrolla tanto en aguas del Pacífico como en el Caribe. Su objetivo, según Estados Unidos, es combatir redes de narcotráfico vinculadas con organizaciones catalogadas como terroristas.

Desde su inicio, esta estrategia militar ha dejado más de 100 personas muertas en más de 30 operaciones realizadas en ambos litorales del continente americano. Las autoridades estadounidenses no han detallado la nacionalidad de las personas fallecidas ni el punto exacto del ataque más reciente.

El Ejército de Estados Unidos reiteró que continuará con este tipo de acciones como parte de sus esfuerzos para frenar el tráfico de drogas en rutas marítimas estratégicas, especialmente en zonas donde operan grupos criminales transnacionales.

Las operaciones militares bajo Lanza del Sur seguirán activas en los próximos meses, según el Mando Sur, como parte de la estrategia de Washington contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe.

