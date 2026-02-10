EE. UU. ataca nueva narcolancha en el Pacífico; deja dos muertos

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos mató a dos presuntos narcoterroristas y dejó un sobreviviente tras un ataque contra una embarcación en aguas del Océano Pacífico este lunes, informó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas en su cuenta oficial de X. El hecho se registró en el marco de una campaña militar antidrogas que ya suma aproximadamente 130 víctimas desde su inicio, confirmó la misma dependencia.

Otra persona que viajaba en la embarcación logró sobrevivir, indicó el Comando Sur, que de inmediato alertó a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate en la zona.

Ya son 130 muertos tras ataques a narcolanchas

Según el comunicado oficial, la lancha atacada se desplazaba por rutas marítimas conocidas por el narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba supuestamente involucrada en operaciones de tráfico de drogas. Por ende, motivó la acción militar estadounidense contra la embarcación.

Esta acción es parte de una campaña estadounidense contra el narcotráfico que Washington ha desarrollado desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico. Su argumento es el combatir el trasiego de drogas hacia Norteamérica.

Las fuerzas estadounidenses han destruido varias embarcaciones durante estos meses. Según cifras oficiales, el número de personas fallecidas es de alrededor de 130.

Respuesta oficial y acciones inmediatas

El Comando Sur explicó que tras el ataque se coordinó la respuesta con la Guardia Costera de EE. UU. para atender al sobreviviente y realizar labores de rescate.

Hasta ahora, las autoridades de Washington no han publicado evidencia que vincule directamente esta embarcación con organizaciones criminales específicas. Sin embargo, sostienen que se trataba de un grupo que participaba en narcotráfico internacional. Mientras tanto, aseguraron que la campaña continuará en las próximas semanas.

