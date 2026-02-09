Estados Unidos intercepta buque petrolero que evadió bloqueo en el Caribe

GENERANDO AUDIO...

El buque huyó desde el Caribe al océano Índico. Foto: Departamento de Guerra.

El gobierno de Estados Unidos interceptó en el océano Indico a un buque petrolero que esquivó el bloqueo contra dichas unidades en el mar Caribe, implementado por Donald Trump contra empresas relacionadas con Venezuela.

A través de su cuenta de X, el Departamento de Guerra señaló que detectaron al buque Aquila II, el cual, operaba “en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump para embarcaciones sancionadas en el Caribe”.

“Huyó, y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió esta embarcación desde el Caribe hasta el océano Índico”, resaltó.

El Departamento de Guerra indicó que fuerzas militares realizaron un derecho de visita e interdicción marítima para abordar el buque petrolero que se había desplazado desde el Caribe. Los elementos de seguridad estadounidenses ingresaron a la nave sin que se registraran incidentes.

De igual forma, el Departamento de Guerra indicó que “nada” los detendrá “de defender nuestra Patria, ni siquiera en océanos a medio mundo de distancia.”

“Ninguna otra nación en el planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier dominio. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas te encontrarán y harán justicia. Te quedarás sin combustible mucho antes de que puedas dejarnos atrás”, indicó.

Donald Trump bloquea a petroleras por relación con Venezuela

Desde el 16 de diciembre del 2025, Donald Trump bloqueó a petroleros sancionados que transportaban o intentaban transportar crudo relacionado con Venezuela. Expertos del sector energético estimaron una caída de hasta 50% en las exportaciones de crudo.

Esto sucedió a pocos días de que el gobierno de Donald Trump emprendió la operación Resolución Absoluta, con la que extrajeron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de Venezuela.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos