“No nos dieron derechos”: ICE detiene a empresaria y su hermana pese a ser ciudadanas de EE.UU.

En Estados Unidos una joven de 27 años de edad, a la que llamaremos María para proteger su identidad, tiene un negocio de construcción y jamás imaginó ser víctima de la redadas migratorias encabezadas por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, cuando un grupo de agentes arribó a su empresa de construcción en Chicago. Al notar su presencia, María alertó a sus trabajadores para evitar que fueran detenidos, sin embargo, uno de ellos fue sacado a la fuerza de una camioneta.

En el mismo operativo, María y su hermana también fueron detenidas, pese a que ambas nacieron en Estados Unidos.

De acuerdo con su testimonio, los agentes nunca se identificaron ni presentaron una orden judicial durante el operativo.

“A uno que estaban en la Van lo detuvieron, si lo sacaron, pero antes de eso no dijeron quiénes eran, no se identificaron, no dijeron por qué estaban ahí, no enseñaron alguna orden, nada más empezaron a jalar a la gente, sacaron a mi trabajador de la Van y a mi hermana, mi hermana es ciudadana, yo soy ciudadana, y la empezaron a jalar, cuando ellos estaban jalando al trabajador yo estaba atrás con otro agente preguntándole si había orden, si tenían la orden de arresto”, relató María.

A pesar de ser ciudadanas estadounidenses, ambas fueron trasladadas a un centro de detención en Chicago, donde permanecieron alrededor de ocho horas sin acceso a un abogado ni posibilidad de realizar llamadas telefónicas. Posteriormente, fueron liberadas.

María aseguró que el lugar al que fueron llevadas no corresponde a los centros de detención que comúnmente se mencionan en los reportes oficiales.

“Mucha gente piensa que nada más tienen un lugar donde tienen a los migrantes; en las noticias anuncian que es el único lugar de detención y eso no es cierto. A nosotros nos llevaron a otra localización aquí en Chicago, nos separaron en diferentes cuartos. Yo les decía que no quería hablar con ellos hasta que tuviera un abogado, me dejaran hacer una llamada, esa llamada nunca me la dieron, nunca me dieron abogado”.

Aunque el incidente ocurrió en noviembre de 2025, María asegura que el miedo persiste. Recientemente, agentes de ICE regresaron al sector habitacional donde reside, al sur de Chicago. Una vecina la alertó sobre la presencia de los oficiales en los alrededores de su vivienda, ahora vive con miedo.

“Ese día, como ciudadano, yo no tenía ningún derecho. Se había visto en las noticias que a ciudadanos los han matado y pues tengo miedo, está todo fuera de control. Yo tengo mi récord limpio, nunca he tenido problema con la ley y no sé cómo responder a esta situación. Espero que alguien me guíe, Dios me guíe y que todo esto se acabe pronto”, expresó.

