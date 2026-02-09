Video: aeronave se estrella sobre autos en una avenida de Georgia

GENERANDO AUDIO...

No se reportaron inicialmente víctimas fatales. Foto: Getty Images

Una aeronave pequeña protagonizó un accidente este lunes al realizar un aterrizaje de emergencia y estrellarse sobre al menos dos automóviles en una vialidad de Gainesville, Georgia, en Estados Unidos. El incidente ocurrió a plena luz del día y generó momentos de caos entre automovilistas y peatones que se encontraban en la zona.

Aterrizaje de emergencia en Browns Bridge Road

De acuerdo con reportes de medios locales, la aeronave descendió de manera forzada sobre Browns Bridge Road, una de las vías más transitadas de Gainesville. Durante la maniobra de emergencia, el avión impactó al menos dos vehículos que circulaban por el lugar, provocando daños materiales visibles.

Momento del impacto quedó captado en video

Un usuario logró captar el momento exacto en el que la avioneta desciende en plena calle, imágenes que muestran cómo el piloto logra amortiguar el impacto y evitar una tragedia mayor. En el video se observa que la aeronave aparentemente logra aterrizar de forma controlada; sin embargo, la velocidad y la fuerza de la gravedad jugaron en contra, provocando que terminara impactando y arrastrando dos automóviles, cuyos ocupantes resultaron con algunos golpes.

Sin víctimas mortales tras el impacto

Las autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas fallecidas. Los ocupantes de los vehículos y de la aeronave únicamente presentaron lesiones menores, las cuales fueron atendidas por los servicios de emergencia que arribaron al sitio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.