Una afrenta a la grandeza de Estados Unidos: Trump critica actuación de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl

Fotos: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la fiesta boricua que montó este domingo Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en California, calificándola en redes sociales como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

Trump, quien declinó ir a la popular final de la Liga de fútbol americano, escribió en su cuenta de Truth Social inmediatamente después de la presentación del reguetonero puertorriqueño que “nadie comprendió lo que este tipo está diciendo”.

Mientras que su mensaje de desprecio estuvo antecedido por otro en el que aseguró, previo al encuentro, que no asistiría al partido por no agradarle la decisión musical, tanto por la presentación de Bad Bunny, como del concierto inicial de la banda estadounidense Green Day.

Sin embargo, pese al aspecto musical, que claramente envió un mensaje a la administración tras la campaña de deportaciones emprendida desde que Trump volvió a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense recalcó la importancia del Super Bowl, enfocándose en el partido, que considerarlo una tradición que refleja “la pasión, perseverancia y el espíritu estadounidense”.

“El fútbol americano refleja nuestra propia trayectoria como nación: determinación, disciplina y trabajo duro”, aseguró, a la vez que afirmó que era una nueva oportunidad para rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, así como a los patriotas que lucharon hace 250 años por dar independencia al país.

