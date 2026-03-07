EE. UU. comienza a usar las bases militares de Reino Unido en operaciones contra Irán

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. comienza a usar las bases militares de Reino Unido Foto: AFP.

Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra que sostiene contra Irán, confirmó este sábado el ministro de Defensa de Reino Unido.

De acuerdo con la dependencia, el Ejército estadounidense comenzó a emplear bases británicas después del aterrizaje de bombarderos estratégicos B-1 Lancer en la base aérea de Fairford, ubicada en el condado de Gloucestershire, en el sur de Inglaterra.

Las autoridades británicas señalaron que estas operaciones tienen el objetivo de impedir que Irán lance misiles que puedan representar un riesgo para ciudadanos británicos en la región.

EE. UU. utiliza bases militares del Reino Unido para operaciones contra Irán

El primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el pasado domingo a Estados Unidos el uso de dos instalaciones militares: la base aérea de Fairford y la base de Diego García, ubicada en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico.

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, estas bases pueden ser empleadas por Estados Unidos en el marco de operaciones defensivas dirigidas a prevenir ataques con misiles por parte de Irán.

El comunicado oficial indica que el objetivo de estas acciones es impedir que misiles disparados desde Irán afecten la seguridad en la región o pongan en riesgo vidas británicas.

Bombarderos B-1 llegan a base de Fairford

Fuentes militares citadas por las agencias Press Association y DPA informaron que el primero de los bombarderos B-1 Lancer llegó a la base de Fairford el viernes.

Durante la mañana de este sábado aterrizaron otros tres aviones del mismo tipo en la instalación británica, lo que confirmó el inicio del despliegue estadounidense en esa base.

El jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, el mariscal del aire Richard Knighton, señaló que estas misiones defensivas podrían comenzar en los próximos días.

Knighton indicó que las campañas militares pueden cambiar con el tiempo, lo que abre la posibilidad de que el Reino Unido participe en otras acciones en el futuro.

Reino Unido mantiene operaciones aéreas en la región

El Ministerio de Defensa británico informó que aviones Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea han continuado sus operaciones aéreas en distintas zonas del Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte, estas aeronaves han realizado misiones sobre Jordania, Qatar, Chipre y otras áreas de la región.

Además, un helicóptero Merlin se dirige al área con el objetivo de reforzar las capacidades de vigilancia aérea y apoyar las operaciones defensivas.

Por otra parte, el destructor de defensa aérea HMS Dragon no zarpará hacia el Mediterráneo oriental hasta la próxima semana.

Las autoridades indicaron que el buque continúa en proceso de abastecimiento para permanecer en el mar durante varios meses, en caso de ser necesario.

Mientras tanto, Francia y Grecia ya han desplegado recursos militares para apoyar la defensa de la isla de Chipre.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.