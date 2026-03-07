Trump amenaza con atacar “muy fuertemente” a Irán este sábado

GENERANDO AUDIO...

Trump respondió a las declaraciones de presidente de Irán. Fotos: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país podría lanzar nuevos ataques militares contra Irán este sábado, en medio de la guerra que Washington mantiene junto a Israel en Oriente Medio.

El mandatario aseguró que los golpes podrían ser “muy fuertes” e incluso adelantó que su gobierno analiza ampliar los objetivos militares, lo que aumentaría la tensión con Irán y el riesgo de una mayor escalada en la región.

Trump lanza advertencia directa a Irán

La advertencia fue publicada por Trump en su red social Truth Social, donde aseguró que las fuerzas estadounidenses están listas para intensificar los ataques.

“¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, escribió el presidente.

En el mismo mensaje, el mandatario amenazó con incluir nuevos objetivos que antes no estaban contemplados, al afirmar que algunas zonas y grupos de personas están “bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura”.

Tensiones escalan tras declaraciones del presidente iraní

Las declaraciones de Trump ocurrieron horas después de que el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmara que su país no se rendirá ante Estados Unidos ni Israel.

Durante un discurso transmitido por la televisión estatal iraní, Pezeshkian también pidió disculpas a los países del Golfo Pérsico por los efectos de las represalias militares de Irán en la región.

El mandatario aseguró que Teherán no tiene intención de atacar a sus vecinos, a menos que los ataques contra su país se originen desde esos territorios.

Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue escalando

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el 28 de febrero, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron sus primeros ataques contra territorio iraní.

Desde entonces, Teherán ha respondido con misiles y drones, dirigidos principalmente contra objetivos israelíes y posiciones vinculadas a Estados Unidos en países del Golfo.

Trump también reaccionó a las disculpas de Pezeshkian hacia los países vecinos, al afirmar que Irán solo hizo esa promesa debido a la presión militar ejercida por Estados Unidos e Israel.

“Irán ya no es el matón de Oriente Medio… ahora es el perdedor de Oriente Medio”, escribió el presidente estadounidense.

Las declaraciones reflejan el tono cada vez más agresivo entre ambos gobiernos, mientras el conflicto sigue elevando la tensión en una de las regiones más sensibles del mundo.

