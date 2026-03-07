Trump recibe a 12 líderes latinoamericanos con China y narcoterrorismo en la mira

GENERANDO AUDIO...

Trump busca contrarrestar influencia de China. Foto: X/@WhiteHouse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este sábado en Florida a varios líderes latinoamericanos en una cumbre centrada en seguridad regional, narcotráfico y la creciente influencia de China en América Latina.

El encuentro ocurre mientras Washington busca reforzar su presencia política y económica en la región frente al avance de inversiones, comercio y proyectos de infraestructura impulsados por Pekín, así como coordinar posturas contra el crimen organizado que la administración estadounidense vincula con estructuras de narcoterrorismo.

Cumbre busca contrarrestar influencia de China

La reunión, denominada “Escudo de las Américas”, se desarrolla mientras la administración de Trump intenta acercar a los gobiernos latinoamericanos a Washington después de años de creciente relación económica entre la región y China.

El encuentro también ocurre días antes de que Trump tenga previstas conversaciones con el presidente chino Xi Jinping en Pekín a finales de marzo.

Para la Casa Blanca, la cita en Florida representa una señal diplomática hacia América Latina, en un momento en que varios gobiernos de la región mantienen fuertes vínculos comerciales y financieros con China.

Seguridad y narcotráfico, ejes del encuentro

Además del componente geopolítico, la cumbre se enfoca en seguridad regional, migración y combate al narcotráfico, temas que forman parte de la agenda política de Trump.

La reunión reúne principalmente a gobiernos y líderes conservadores de la región que comparten una postura dura frente a la delincuencia y promueven estrategias de seguridad más agresivas contra pandillas y organizaciones criminales.

La enviada especial del encuentro es Kristi Noem, quien hasta esta semana se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Trump afirma que Cuba está “en sus últimos momentos”

Durante la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba “vive sus últimos momentos tal como es”, al señalar la crisis económica y energética que enfrenta la isla.

El mandatario también aseguró que el gobierno cubano estaría en conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no ofreció detalles sobre esas posibles negociaciones.

Líderes latinoamericanos participan en la reunión

Entre los asistentes se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

La política de seguridad de Bukele, centrada en operativos masivos contra pandillas y el uso de cárceles de máxima seguridad, se ha convertido en un referente para algunos sectores de la derecha latinoamericana.

También se prevé la presencia del presidente de Honduras, Nasry Asfura, y del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

América Latina entre Washington y Pekín

La reunión refleja un momento de reconfiguración política en América Latina, donde algunos gobiernos se acercan más a Washington mientras otros mantienen vínculos económicos estrechos con China.

En ese contexto, la cumbre en Florida busca consolidar una alianza política regional en torno a seguridad, migración y cooperación económica, mientras Estados Unidos intenta recuperar influencia en una región cada vez más disputada entre Washington y Pekín.

