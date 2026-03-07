Estados Unidos se salta al Congreso y aprueba venta de municiones a Israel

GENERANDO AUDIO...

Venta de armas a Israel será sin aprobación del Congreso.

El gobierno de Estados Unidos autorizó una venta de emergencia de municiones a Israel por más de 151 millones de dólares, en medio de la guerra en Oriente Medio y de la creciente tensión con Irán.

La operación fue aprobada sin pasar por el proceso habitual de revisión del Congreso, luego de que el secretario de Estado Marco Rubio emitiera una dispensa para acelerar la transferencia de armamento.

Venta incluye 12 mil carcasas de bombas

La autorización fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que informó que el paquete contempla 12 mil carcasas de bombas de casi media tonelada, además de servicios técnicos, logísticos y de ingeniería proporcionados por el gobierno estadounidense y contratistas militares.

Según la dependencia, el objetivo es reforzar la capacidad de defensa de Israel frente a las amenazas actuales y futuras en la región.

“La venta propuesta mejorará la capacidad de Israel para enfrentar amenazas actuales y futuras, fortalecerá su defensa del territorio nacional y servirá como elemento disuasorio frente a amenazas regionales”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Venta se aprueba bajo argumento de emergencia

Aunque las ventas de armas de Estados Unidos normalmente requieren la aprobación del Congreso, en este caso el Departamento de Estado argumentó que existe una situación urgente que justifica la operación inmediata.

La decisión se tomó bajo la Ley de Control de Exportación de Armas de Estados Unidos, que permite acelerar transferencias de armamento si se considera que están en juego intereses de seguridad nacional.

Trump anuncia aumento en producción de armas

En medio del conflicto, el presidente Donald Trump afirmó en redes sociales que empresas de defensa estadounidenses acordaron cuadruplicar la producción de armamento avanzado.

El anuncio ocurrió una semana después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus primeros ataques contra Irán, lo que ha elevado la tensión en la región y generado preocupación internacional por una posible escalada del conflicto.

Legisladores cuestionan decisión

La medida provocó críticas en el Congreso. El congresista demócrata Gregory Meeks, integrante del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló que recurrir a una autoridad de emergencia para aprobar la venta sin revisión legislativa genera dudas sobre la estrategia del gobierno.

Según el legislador, si la administración aseguraba estar preparada para el conflicto, no debería ser necesario acelerar transferencias militares evitando la supervisión del Congreso.

