Irán suspende ataques a países vecinos; ofrecen disculpas, pero niegan rendición ante Estados Unidos e Israel

Irán no se rinde, pero suspende ataques a países vecinos. Foto: AFP

La tensión en Medio Oriente continúa tras la ofensiva militar entre Irán, Estados Unidos e Israel. El presidente iraní Masud Pezeshkian anunció la suspensión de bombardeos contra países vecinos y ofreció disculpas por los ataques recientes en la región.

El anuncio se produce después de los bombardeos de la semana pasada contra Teherán, donde murieron altos mandos del gobierno iraní, incluido el líder supremo Alí Jamenei, tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

Irán suspende ataques contra países vecinos

En un discurso televisado, Masud Pezeshkian explicó que el Consejo de Liderazgo en funciones decidió detener los ataques regionales.

“El Consejo aprobó que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine en esos países”, señaló el mandatario.

El presidente también pidió disculpas a las naciones cercanas y aseguró que el gobierno iraní no mantiene animadversión contra ellas. Según el discurso, los bombardeos realizados fueron parte de una respuesta militar tras la muerte de altos mandos iraníes en los ataques de la semana pasada.

Pezeshkian afirmó que, ante la ausencia de comandantes tras la ofensiva, las fuerzas armadas iraníes tomaron medidas para defender el territorio nacional.

Intercepciones de drones y tensión regional

A pesar del anuncio, algunos países reportaron incidentes recientes. Arabia Saudí denunció haber interceptado cuatro drones y un misil provenientes de Irán.

Por su parte, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos informó sobre la contención de un “incidente menor” causado por la caída de escombros tras una interceptación aérea, sin reportes de heridos.

En su discurso, Masud Pezeshkian también rechazó la exigencia de rendición incondicional planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “La rendición incondicional de Irán es un sueño que se llevará a la tumba”, declaró el mandatario.

Pese a ello, el presidente iraní hizo un llamado a buscar una salida diplomática al conflicto y reiteró que su país no tiene intención de invadir a sus vecinos.

