EE. UU. derribar por error un dron de la patrulla fronteriza en Texas

El Pentágono utilizó un sistema láser antidrón para derribar por error un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerca de Fort Hancock, Texas, lo que llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo en la zona por “razones especiales de seguridad”. El incidente ocurrió en un área cercana a la frontera con México, donde suelen detectarse drones usados por cárteles.

La Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió todos los vuelos en el área de Fort Hancock, aunque aclaró que la restricción no afecta vuelos comerciales por la ubicación. Solo podrán operar ambulancias aéreas o vuelos de búsqueda y rescate con autorización de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Frontera Sur.

De acuerdo con asesores del Congreso citados por Reuters, el Departamento de Defensa habría utilizado un sistema de láser de alta energía para derribar el dron del propio gobierno estadounidense. Legisladores demócratas, entre ellos Rick Larsen, Bennie Thompson y Andre Carson, criticaron la falta de coordinación entre el Pentágono y la FAA.

El Pentágono y la Casa Blanca no han emitido comentarios

Restricciones aéreas y pruebas con tecnología láser

La FAA informó que amplió restricciones previas para “incluir un mayor radio y garantizar la seguridad”. Este mes, la agencia había suspendido operaciones durante 10 días en el aeropuerto de El Paso, Texas, aunque levantó la medida ocho horas después. Fort Hancock se ubica a unos 80 kilómetros de esa ciudad.

Según reportes, el cierre estuvo relacionado con preocupaciones sobre el uso del sistema láser. La FAA habría aceptado levantar restricciones en El Paso si el Pentágono retrasaba más pruebas hasta completar una revisión de seguridad.

Agencias federales informaron a oficinas del Congreso sobre el incidente y se prevé que legisladores reciban más detalles la próxima semana.

