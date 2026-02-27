Congreso de EE. UU. debate imponer la pena de muerte por abuso infantil

GENERANDO AUDIO...

Legisladores republicanos presentaron en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley para extender la pena de muerte a delitos de abuso sexual contra menores de edad. La iniciativa, liderada por la representante Nancy Mace, propone reformar el Código Penal federal e incluir también al sistema de justicia militar.

El proyecto busca modificar el Título 18 del Código de los Estados Unidos y el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) para autorizar la pena capital en casos de abuso infantil agravado.

La iniciativa endurece castigos por delitos sexuales contra menores

De acuerdo con la congresista por Carolina del Sur, la propuesta no deja margen a interpretaciones:

“No tenemos ninguna piedad con los violadores de niños. Quienes se ensañan con nuestros más vulnerables merecen la consecuencia más dura que podamos imponer”, declaró durante la presentación en Washington D. C.

En redes sociales, reforzó su postura:

“Este proyecto de ley es sencillo: violas a un menor y no tienes una segunda oportunidad; recibes la pena de muerte. Nunca pediremos perdón por proteger a los niños de Estados Unidos”.

La propuesta surge en medio de un clima de presión pública tras la difusión de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, caso que reavivó el debate sobre sanciones más severas contra involucrados en delitos sexuales.

¿Qué delitos contemplaría la pena capital?

La denominada Ley de Pena de Muerte para Violadores de Menores autorizaría la pena capital en los siguientes delitos federales:

Abuso sexual agravado de un menor

Abuso sexual de un menor

Contacto sexual abusivo contra un niño

Además, modifica el Código Uniforme de Justicia Militar para permitir la pena de muerte por violación de un menor conforme al Artículo 120.

Contexto político del debate

Nancy Mace ha sido una de las legisladoras que ha exigido mayor transparencia en casos de alto perfil vinculados a redes de tráfico sexual. También fue una figura activa en la campaña que llevó a la victoria a Donald Trump en las elecciones de 2024.

Hasta el momento, el proyecto deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en comisiones antes de ser sometido a votación en el pleno.

