EE. UU. ofrece 10 mdd por los hermanos Arzate, del cártel de Sinaloa

EE. UU. ofrece 10 mdd por René y Alfonso Arzate. Foto: FBI

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, identificados como presuntos líderes del Cártel de Sinaloa en la frontera de Tijuana, Baja California.

El anuncio fue hecho por el Departamento de Estado y el FBI, que los señalan como responsables de controlar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, incluido el fentanilo.

Cada uno tiene una recompensa individual de 5 millones de dólares, sumando un total de 10 millones por ambos.

Hermanos Arzate García y el control del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Según autoridades estadounidenses, los hermanos Arzate han operado durante aproximadamente 15 años en el corredor fronterizo de Tijuana, considerado clave para el envío de drogas hacia California.

El Departamento de Estado los acusa de:

Narcoterrorismo

Organización criminal continua

Apoyo material a organización terrorista extranjera

Delitos relacionados con drogas

El Gobierno de EE. UU. recordó que declaró al fentanilo como una amenaza grave para la salud pública y designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera.

Los Arzate García fueron acusados en 2014 ante un tribunal del sur de California y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro. Autoridades los describen como “muy violentos”.

Recompensa del FBI tras tensión en cárteles

El anuncio ocurre días después de la operación en la que murió Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Jalisco.

Autoridades estadounidenses señalaron que, pese a los conflictos internos y enfrentamientos recientes, los hermanos Arzate siguen controlando un corredor estratégico para el tráfico de drogas.

El FBI pidió la colaboración del público e indicó que la información puede enviarse por los canales oficiales del Gobierno estadounidense.

