EE.UU. declara oficialmente muerto al “Mencho”; ofrecían 15 mdd por su captura

La muerte del “Mencho” acaparó las primeras planas. Foto: Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró oficialmente muerto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que fuera abatido el domingo 22 de febrero por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en una zona residencial de cabañas en el municipio de Tapalpa, Jalisco; por su captura, Washington ofrecía hasta 15 millones de dólares de recompensa.

La confirmación por parte de las autoridades estadounidenses se dio después del operativo encabezado por el Ejército mexicano en territorio jalisciense, donde cayó el narcotraficante considerado uno de los fugitivos más buscados en México.

Ofrecían hasta 15 millones de dólares por información

En la página del Departamento de Estado de Estados Unidos se ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Era señalado como uno de los fundadores y líder del CJNG, organización criminal formada en 2009 y catalogada como una de las más violentas en México.

De acuerdo con la descripción oficial, el CJNG desarrolló una amplia capacidad para el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, además de incluir en años recientes el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el grupo fue responsabilizado de homicidios contra organizaciones rivales y agentes de la ley mexicanos, así como de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios del gobierno mexicano.

Acusaciones en Estados Unidos

Desde 2017, Oseguera Cervantes fue acusado en varias ocasiones ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. La acusación de reemplazo más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señalaba por conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, además del uso de arma de fuego en relación con delitos de narcotráfico.

También enfrentaba cargos bajo el Estatuto de Cabecillas del Narcotráfico (Drug Kingpin) por operar una empresa criminal continua.

Señalan a posible sucesor en el CJNG

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado previamente a Julio Alberto Castillo Rodríguez como un alto integrante del CJNG y posible sucesor dentro de la estructura del grupo criminal.

En un comunicado emitido el 18 de junio del año pasado, el Tesoro informó sobre sanciones impuestas bajo órdenes ejecutivas contra terrorismo y narcotráfico a integrantes del CJNG, entre ellos Castillo Rodríguez, quien sería yerno de “El Mencho”, al estar presuntamente casado con una de sus hijas.

Identificado con el alias de “Chorro”, Castillo Rodríguez tendría influencia en el puerto de Manzanillo, Colima, lo que habría facilitado la adquisición de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo y otras drogas ilícitas traficadas hacia Estados Unidos.

Con la declaración oficial de Washington, se cierra el expediente de recompensa contra “El Mencho”, mientras las autoridades estadounidenses ya habían puesto la mira en posibles relevos dentro del CJNG.

