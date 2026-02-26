Hillary Clinton testifica ante el Congreso de EE.UU. por caso Jeffrey Epstein

GENERANDO AUDIO...

La caravana que se cree transporta a Clinton. Foto: AFP

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton compareció este jueves 26 de febrero de 2026 ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para declarar, a puerta cerrada y bajo juramento, sobre sus vínculos con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y con su exasociada Ghislaine Maxwell; la audiencia inició por la mañana en un recinto habilitado en Chappaqua, Nueva York, con fuertes medidas de seguridad y presencia de legisladores republicanos y demócratas.

El interrogatorio forma parte de la investigación que impulsa la mayoría republicana en la Cámara baja sobre la red de relaciones del magnate, quien murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Clinton dice que su esposo no sabía sobre los crímenes de Epstein

Hillary Clinton declaró que estaba segura de que su marido, el expresidente Bill Clinton, no sabía nada de los crímenes del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y exigió que el presidente Donald Trump preste declaración bajo juramento.

“¿Está usted 100% segura de que el expresidente no sabe nada de los crímenes de Jeffrey Epstein?”, le preguntó una reportera, a lo que Hillary Clinton respondió: “Sí, lo estoy”.

Hillary dijo que no conocía personalmente a Epstein, que no recuerda haberlo visto y que solo conoció circunstancialmente a la compañera y compinche de Epstein, Ghislaine Maxwell, la única persona convicta en ese escándalo internacional.

Inicio de la audiencia y posturas partidistas

Antes de ingresar al recinto, el presidente del comité, el republicano James Comer, afirmó que su bancada tiene “muchas preguntas” para los Clinton sobre sus contactos con Epstein y el uso del avión privado del financiero.

Por su parte, el principal demócrata del comité, Robert Garcia, acusó al Departamento de Justicia de encabezar “un encubrimiento de la Casa Blanca” y pidió que también comparezca el presidente Donald Trump ante el Congreso.

“Llevemos al presidente Trump ante nuestro comité”, declaró Garcia, subrayando que la investigación no debe centrarse únicamente en figuras demócratas.

Citación también para Bill Clinton

El expresidente Bill Clinton está citado para comparecer el viernes ante el mismo comité. Tanto él como Trump aparecen mencionados en documentos judiciales y registros de vuelo vinculados a Epstein, aunque la mera mención no implica responsabilidad penal.

Los Clinton habían intentado inicialmente que sus testimonios fueran públicos, pero el comité insistió en realizarlos a puerta cerrada, un formato habitual en investigaciones legislativas para permitir preguntas más incisivas.

Los Clinton aceptan testificar por el caso Epstein. Foto: AFP

Hillary Clinton, de 78 años, sostuvo recientemente que ella y su esposo “no tienen nada que ocultar” y reconoció haberse reunido con Maxwell en “unas cuantas ocasiones”, pero aseguró no haber tenido interacciones significativas con Epstein.

Documentos, vuelos y controversia

Durante años han circulado fotografías y registros que muestran a Bill Clinton en el avión privado de Epstein a inicios de la década de 2000, cuando el expresidente realizaba actividades vinculadas con la Fundación Clinton. Él ha afirmado que nunca visitó la isla privada del financiero en el Caribe y que cortó relación antes de su condena en 2008 en Florida.

Epstein construyó una red de contactos que incluía empresarios, políticos y celebridades. Su muerte en prisión en 2019 alimentó teorías de conspiración y dejó abiertas múltiples investigaciones.

El papel de Ghislaine Maxwell

Maxwell, de 64 años, cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual. A principios de mes compareció por videoconferencia ante el comité, pero se negó a responder preguntas invocando su derecho a no autoincriminarse.

Su abogado, David Markus, declaró que estaría dispuesta a hablar públicamente si recibiera un indulto presidencial y sostuvo que tanto Trump como Bill Clinton son “inocentes de cualquier irregularidad”.

FOTO: Reuters / GOP Oversight

Seguridad reforzada y cobertura mediática

La audiencia se realiza en Chappaqua, localidad donde residen los Clinton. Decenas de periodistas se congregaron en el lugar, mientras que los organizadores instalaron carpas y restringieron accesos para evitar imágenes del ingreso de la exfuncionaria.

La investigación legislativa continúa y se prevé que, tras las comparecencias, el comité evalúe si solicita nuevos testimonios o documentación adicional relacionada con el caso Epstein.

