EE. UU. amplía revisión de redes sociales a solicitantes de visas H-1B y sus familias

Foto. Getty | AFP

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que todos los solicitantes de visas de trabajo H-1B y los familiares que tramiten la visa H-4 están sujetos a una revisión de su actividad en línea, incluidas las redes sociales, como parte del proceso consular.

De acuerdo con la representación diplomática, la medida replica los criterios que ya se aplican a las visas F, M y J, tanto de inmigrante como de no inmigrante, y busca verificar la autenticidad de la información personal y profesional, así como reforzar los filtros de seguridad nacional y pública.

Revisión de redes sociales ya es parte del trámite de visas

El proceso de revisión se aplica desde el 15 de diciembre y consiste en que los solicitantes deben proporcionar sus identificadores de redes sociales en los formularios oficiales de solicitud de visa.

En estos formatos, el aplicante debe seleccionar las plataformas digitales que utiliza e ingresar los nombres de usuario o identificadores asociados a sus cuentas, lo que permite a las autoridades consulares realizar una revisión de la información pública disponible.

Qué información analizan las autoridades estadounidenses

Según la política oficial, el Departamento de Estado puede revisar contenidos públicos en redes sociales con los siguientes objetivos:

Verificar la coherencia entre los datos declarados y lo publicado en línea

entre los datos declarados y lo publicado en línea Identificar posibles vínculos con actividades ilegales o de riesgo

con actividades ilegales o de riesgo Confirmar la autenticidad del historial personal o laboral

del historial personal o laboral Detectar perfiles falsos o inconsistencias en las solicitudes

Recomendaciones para solicitantes de visas H-1B y H-4

Como parte del proceso, la embajada recomienda que los solicitantes configuren sus redes sociales como públicas antes de acudir a la entrevista consular, a fin de evitar retrasos en la verificación de información.

La autoridad reiteró que toda la revisión se limita a contenidos públicos y que forma parte de los mecanismos habituales para confirmar que los solicitantes cumplen con los requisitos de entrada a Estados Unidos.

Por último, las autoridades estadounidenses aclaran que la revisión de redes sociales no sustituye otros filtros migratorios ni garantiza la aprobación de la visa, pero sí se integra como un elemento adicional de evaluación dentro del proceso consular vigente.

