EE. UU. permite a China seguir comprando petróleo venezolano, pero con nuevas reglas

Estados Unidos permite compra de petróleo condicionada a China. Foto: Getty Images

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, permitió que China continúe comprando petróleo venezolano, aunque bajo nuevas reglas que buscan impedir que el crudo sea vendido a precios “injustos y rebajados”, como ocurrió en años anteriores durante el mandato de Nicolás Maduro.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, la decisión forma parte de una estrategia para regular el comercio internacional del petróleo venezolano, luego de que Washington asumiera el control de las ventas tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

“Gracias a la decisiva y exitosa operación de aplicación de la ley del presidente (Donald) Trump, el pueblo de Venezuela recibirá un precio justo por su petróleo de China y otras naciones, en lugar de un precio corrupto y barato”, afirmó el funcionario.

Antecedente: petróleo venezolano vendido con descuentos para pagar deuda

Durante años, China fue el principal comprador del petróleo de Venezuela, en un esquema de acuerdos de deuda por crudo que permitió a Caracas pagar préstamos multimillonarios otorgados por Beijing. En ese periodo, el petróleo venezolano se vendía con descuentos significativos, lo que reducía los ingresos directos del país sudamericano.

El funcionario estadounidense señaló que ahora se permitirá la venta únicamente a “precios justos de mercado, no a los precios injustos y rebajados” a los que Maduro colocó el petróleo para saldar compromisos financieros.

Estados Unidos controla precios y distribución del crudo

Según datos del Gobierno estadounidense, Estados Unidos recibe actualmente alrededor de 45 dólares por barril de petróleo venezolano, cifra superior a los aproximadamente 31 dólares por barril que obtenía Venezuela antes del cambio de control.

Aunque el petróleo se comercializa en el mercado global, la administración de Trump ha establecido que la mayor parte del crudo sea vendida a Estados Unidos, bajo un esquema de supervisión que se mantendrá de forma indefinida.

Empresas comercializadoras y primeros envíos

En el nuevo esquema, las casas comerciales Trafigura y Vitol han vendido cerca de 11 millones de barriles de petróleo venezolano, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de un acuerdo inicial valuado en 2 mil millones de dólares.

Trafigura completó su primera venta de crudo a través de un acuerdo con la empresa española Repsol, mientras que Vitol ha negociado cargamentos con refinerías estadounidenses, entre ellas Valero y Phillips 66, además de envíos hacia su refinería en Italia.

Impacto en las importaciones chinas

Analistas y operadores del mercado anticipan que las importaciones de petróleo de China desde Venezuela disminuirán a partir de febrero, debido a que menos buques petroleros han logrado zarpar, tras el reclamo de Estados Unidos sobre el control total de las ventas del productor miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

