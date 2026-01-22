Estados Unidos formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud este jueves

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. saldrá oficialmente de la OMS este jueves. Foto: Reuters.

Estados Unidos abandonará oficialmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves, pese a las advertencias de que la decisión afectará tanto a la salud del país como a la salud mundial, y a que podría violar una ley estadounidense que obliga a Washington a cubrir 260 millones de dólares en cuotas pendientes con la agencia de salud de la ONU.

La salida se deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato en 2025, en cumplimiento del aviso previo de un año que establece la legislación estadounidense.

La decisión implica la salida formal de Estados Unidos de la OMS, así como la suspensión de la transferencia de fondos, apoyo y recursos del gobierno estadounidense hacia la agencia internacional, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Estado.

Estados Unidos y la OMS: fundamentos de la salida

De acuerdo con el Departamento de Estado, el gobierno estadounidense argumentó que el desempeño de la OMS en la contención, gestión y difusión de información sanitaria tuvo un costo económico elevado para el país. Bajo ese argumento, el presidente ejerció su autoridad para pausar futuros aportes financieros a la organización.

El portavoz señaló que Estados Unidos ha contribuido de manera significativa a la OMS y que el impacto económico de la relación supera el cumplimiento de obligaciones financieras pendientes.

La legislación estadounidense establece que, previo a la salida de la OMS, el país debe cubrir cuotas atrasadas. La propia organización indicó que Estados Unidos aún no ha pagado las tarifas correspondientes a 2024 y 2025, que en conjunto ascienden a 260 millones de dólares.

Debate legal y postura internacional sobre la salida de Estados Unidos

Especialistas en derecho sanitario señalaron que la salida podría representar una violación de la ley estadounidense. Lawrence Gostin, director del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Global de la Universidad de Georgetown, afirmó que el retiro incumple disposiciones legales vigentes.

Desde la OMS, su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó públicamente su expectativa de que Estados Unidos reconsidere la decisión y retome su participación en el organismo.

Los estados miembros de la OMS abordarán el tema durante la reunión de la junta ejecutiva programada para febrero, donde se analizará el impacto y el manejo institucional de la salida estadounidense.

Impacto financiero de la salida de Estados Unidos de la OMS

La OMS informó que la salida de Estados Unidos, su mayor contribuyente histórico, ha generado una crisis presupuestaria. Washington aportaba aproximadamente el 18% del financiamiento total del organismo.

Ante este escenario, la agencia redujo a la mitad su equipo directivo, ajustó presupuestos internos y prevé recortar alrededor de una cuarta parte de su personal a mediados de este año. La organización señaló que mantuvo intercambio de información con Estados Unidos durante el último año, aunque no está definido cómo continuará la colaboración futura.

Expertos en salud global advirtieron que la salida estadounidense podría afectar los sistemas internacionales de detección y respuesta ante amenazas sanitarias, según declaraciones difundidas por organizaciones involucradas en iniciativas de salud pública.