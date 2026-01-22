Agentes del ICE podrán entrar por la fuerza a las casas sin orden judicial, revela memorando

GENERANDO AUDIO...

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene una nueva luz verde: ingresar, por la fuerza, a las viviendas sin contar con una orden judicial. De acuerdo con un memorando interno, personal de migración de Estados Unidos podrá hacer allanamientos utilizando únicamente órdenes administrativas de deportación.

De acuerdo con la Agencia AP, el documento no se ha compartido a todo el personal del ICE; sin embargo, ha servido como base para la capacitación de nuevos agentes que serán desplegados en diversos puntos de Estados Unidos como parte de la política contra migrantes que emprendió el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

La directiva, firmada el 12 de mayo de 2025 por el director interino de ICE, Todd Lyons, representa un cambio radical respecto a las prácticas históricas de la agencia y ha generado alertas entre defensores de derechos civiles e inmigrantes, quienes advierten posibles violaciones a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El documento, dice la AP, establece horarios y método de actuación para que los agentes del ICE ingresen, por la fuerza, a los domicilios en donde se presuma que habitan personas con una estancia ilegal en Estados Unidos.

Primero, los agentes del ICE deberán identificarse, y después de las 6:00 de la mañana y antes de las 10:00 de la noche, tienen la facultad para ingresar a las viviendas y dar, al presunto migrante, la “oportunidad razonable para actuar legalmente”.

“Si el extranjero se niega a ser admitido, los oficiales y agentes del ICE deben usar sólo la cantidad necesaria y razonable de fuerza para ingresar a la residencia del extranjero, luego de la notificación apropiada de la autoridad del oficial o agente y su intención de ingresar”, establecería el documento.

Por su parte, la agencia EFE, destacó que el documento había sido remitido también al Congreso por un grupo llamado “Ayuda para denunciantes” que representa a dos funcionarios estadounidenses anónimos.

