Embajada de EE. UU. refuerza frontera. Foto: Gettyimages

La Embajada de Estados Unidos en México difundió una publicación en X en la que advirtió a las personas que intenten cruzar de manera irregular hacia territorio estadounidense, al señalar que la frontera se encuentra reforzada con presencia militar y equipo de seguridad.

En el mensaje, la representación diplomática indicó que “Estados Unidos está asegurando su frontera para combatir la migración ilegal”, acompañando el texto con el hashtag #NiLoIntentes, el cual generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales por el tono directo del llamado.

La publicación incluye un video de corta duración en el que se observa un vehículo blindado del Ejército de Estados Unidos desplegado en la zona fronteriza, así como un helicóptero sobrevolando el área y cercas de seguridad, como parte de las acciones de vigilancia.

¿Qué vehículo aparece en el video?

El vehículo mostrado corresponde a un Stryker, un vehículo de combate blindado de ocho ruedas, diseñado para el transporte rápido y seguro de infantería en operaciones militares.

De acuerdo con sus características generales, el Stryker pesa aproximadamente 19 toneladas y puede alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en carretera, lo que le permite una alta movilidad en distintos tipos de terreno. Este tipo de unidad es utilizada por el Ejército estadounidense para tareas de despliegue, patrullaje y apoyo en zonas estratégicas.

Un mensaje de advertencia

La publicación se suma a una serie de mensajes difundidos por autoridades estadounidenses en los que se busca disuadir los cruces irregulares y advertir sobre el reforzamiento de la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.

El uso del hashtag #NiLoIntentes y la exhibición de equipo militar forman parte de la estrategia de comunicación del gobierno estadounidense para subrayar que quienes intenten ingresar de manera ilegal se enfrentarán a operativos de vigilancia y control fronterizo.

