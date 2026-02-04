EE.UU. emite alerta de seguridad por apagones y crisis en Cuba

GENERANDO AUDIO...

Embajada de Estados Unidos en Cuba, emite alerta. Foto: Gettyimages

La Embajada de los Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos que viven o están por turismo en Cuba, invitándolos a guardar provisiones ante la crisis que presenta Cuba, pues la red eléctrica nacional de Cuba presenta una inestabilidad creciente, lo que ha provocado cortes de electricidad diarios, tanto programados como imprevistos, en distintas regiones del país, incluida La Habana. Las interrupciones impactan de manera directa en el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración de alimentos y las comunicaciones.

A esta situación se suma la escasez de combustible, que afecta el transporte público y privado, además de generar largas filas en estaciones de servicio. Aunque algunos negocios, hoteles y hospitales operan con plantas eléctricas, la falta de combustible limita la continuidad de estos servicios durante apagones prolongados.

Impacto en servicios y vida cotidiana

Los cortes eléctricos también complican la operación de equipos médicos, la conservación de medicamentos que requieren refrigeración y el funcionamiento de sistemas de bombeo de agua. En varias zonas del país, las interrupciones se extienden por varias horas al día.

Ante este panorama, les recomienda a los residentes y visitantes tomar medidas preventivas, como conservar agua potable, alimentos no perecederos, combustible, así como mantener dispositivos móviles cargados y contar con baterías externas o linternas ante la situación del país.

Advertencias para ciudadanos estadounidenses

Las autoridades estadounidenses advierten que ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Cuba o planean viajar al país deben considerar que se han registrado casos de denegación de entrada a su llegada, así como un también un incremento de protestas dirigidas contra Estados Unidos.

Se sugiere mantenerse informados a través de actualizaciones diarias de la Unión Eléctrica (UNE), monitorear medios locales y conservar comunicación constante con familiares y contactos cercanos. También se recomienda prever alternativas ante cortes eléctricos prolongados, especialmente para personas con necesidades médicas específicas.

La situación energética continúa siendo un factor crítico para la vida cotidiana en la isla, con afectaciones que impactan tanto a la población local como a visitantes extranjeros.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.