Cesión de territorio: el concepto que Trump retoma al recordar la guerra con México

México y Estados Unidos mantienen una histórica relación. Foto: Getty Images

Donald Trump, conmemoró el 178 aniversario de la victoria estadounidense en la guerra entre México y Estados Unidos con un mensaje difundido por la Casa Blanca, en el que celebró la expansión territorial lograda tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo y reiteró su visión de una nación que amplía su territorio y refuerza sus fronteras.

El pronunciamiento se dio en el marco del mensaje presidencial “América 250”, en el que Trump vinculó el triunfo militar de 1848 con su actual política de seguridad fronteriza, comercio y control territorial, retomando el concepto histórico de expansión como eje del poder estadounidense.

La guerra con México y la cesión territorial de 1848

De acuerdo con el mensaje oficial, la guerra entre México y Estados Unidos culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, mediante el cual México cedió formalmente 525 mil millas cuadradas de territorio a Estados Unidos, lo que representó el 55% del territorio mexicano previo al conflicto.

La Casa Blanca señaló que esta cesión permitió a Estados Unidos asegurar territorios que hoy corresponden a Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, consolidando su expansión hacia el Pacífico.

Trump destacó este episodio como una demostración temprana del poder militar estadounidense y lo vinculó con su actual discurso de soberanía, defensa territorial y fortalecimiento del dominio estadounidense en el hemisferio.

¿Qué es la cesión de territorio?

En el derecho internacional público, la cesión se define como la transmisión de los derechos de soberanía territorial sobre un territorio determinado, mediante la cual el Estado adquirente obtiene el territorio con todos los derechos y obligaciones asociados.

La cesión puede ser onerosa, es decir, implicar un pago económico, como ocurrió en distintos momentos de la historia de Estados Unidos, incluyendo la cesión mexicana de 1848 y otros acuerdos posteriores con potencias extranjeras.

Este concepto forma parte del acervo jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido clave para entender la conformación territorial de varios Estados modernos.

Estados Unidos y la compra de territorios a otros países

Además de México, Estados Unidos amplió su territorio mediante la compra de tierras a otras naciones soberanas, una práctica recurrente en los siglos XIX y XX, de acuerdo con la BBC.

Uno de los casos más relevantes fue la compra de Luisiana a Francia en 1803, cuando el gobierno estadounidense pagó 15 millones de dólares por un territorio que duplicó el tamaño del país y aseguró el control del valle del Misisipi y el puerto de Nueva Orleans.

En 1867, Estados Unidos adquirió Alaska del Imperio Ruso por 7.2 millones de dólares, una operación que en su momento fue criticada, pero que posteriormente se revalorizó por el hallazgo de oro, petróleo y su importancia estratégica.

La venta de La Mesilla y la reducción territorial de México

En 1853, México volvió a reducir su territorio con la venta de La Mesilla, una franja ubicada al sur de los actuales estados de Arizona y Nuevo México, por la que Estados Unidos pagó 10 millones de dólares.

Este acuerdo respondió al interés estadounidense de construir un ferrocarril transcontinental y a las dificultades económicas del gobierno mexicano de la época, consolidando una nueva modificación de la frontera entre ambos países.

Otros países que cedieron territorio a Estados Unidos

Estados Unidos también compró las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1917 por 25 millones de dólares, en un contexto marcado por la Primera Guerra Mundial y la preocupación estratégica de Washington por el control del Caribe.

Dinamarca aceptó la venta de las entonces Indias Danesas Occidentales, mientras Estados Unidos se comprometió a no oponerse a que el país europeo extendiera sus intereses políticos y económicos sobre Groenlandia.

Este antecedente cobra relevancia ante el interés expresado por Trump en adquirir Groenlandia, propuesta que ha sido rechazada tanto por Dinamarca como por la población groenlandesa.

Trump y el regreso del discurso expansionista

En su mensaje, Trump aseguró que desde que asumió como presidente ha defendido la frontera sur, combatido el tráfico de drogas, desmantelado redes criminales y reafirmado una política exterior basada en el principio de “Estados Unidos primero”.

El mandatario vinculó estas acciones con lo que denominó una política de paz mediante la fuerza y la reafirmación del Corolario Trump a la Doctrina Monroe, con el objetivo de mantener al hemisferio “seguro, próspero y libre”.