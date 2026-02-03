California destaca golpe millonario al fentanilo; decomisan más de 15 mil kilos desde 2021

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de California, en Estados Unidos, aseguró haber provocado un impacto económico superior a 500 millones de dólares a las redes del narcotráfico transnacional como resultado de una estrategia sostenida contra el tráfico de fentanilo.

Desde 2021, autoridades estatales han decomisado más de 15 mil kilos de fentanilo, una de las drogas sintéticas más letales, evitando su distribución en las calles de Estados Unidos.

El gobernador Gavin Newsom atribuye los resultados a una estrategia sostenida de inversión y coordinación interinstitucional.

“Se trata de trabajo real… No se trata de política. Desde 2019, el estado de California ha invertido un incremento de 2 mil 100 millones de dólares en recursos adicionales para enfocarse en la interdicción, esfuerzos contra las drogas y procesamientos judiciales”, afirmó.

La estrategia, subraya la administración de California, no se limita al tráfico hacia el norte. También busca frenar el flujo de armas y dinero que regresa a México y fortalece a los grupos criminales.

El jefe de la Guardia Nacional de California, Matt Beevers, informó que los operativos han permitido interceptar más de 3 mil armas de fuego y 34 millones de dólares en efectivo, antes de cruzar la frontera.

Desde 2021, nuestro grupo de trabajo contra el narcotráfico ha respaldado decomisos de fentanilo por un valor superior a los quinientos millones de dólares, eso representa 34 mil libras (15,422 kilos) de fentanilo, señaló.

En las autopistas del estado, la Patrulla de Caminos de California se ha convertido en un punto clave de interdicción.

Su comisionado, Sean Duryee, destacó que estos decomisos tienen un impacto directo en la seguridad de las comunidades.

Las drogas facilitan la violencia, las drogas amenazan e incrementan el riesgo a la seguridad pública… La Patrulla de Caminos es esa segunda línea de defensa, o en muchos sentidos, la última línea antes de que esos narcóticos entren a nuestras comunidades, señaló.



Actualmente, casi 400 elementos de la Guardia Nacional se mantienen desplegados en puertos de entrada estratégicos. La inversión estatal supera los 2 mil millones de dólares, con operativos que abarcan desde los puertos de Long Beach hasta la zona fronteriza de Otay Mesa.

Para el gobernador Newsom, el objetivo es claro, debilitar de manera integral a las organizaciones criminales. Aseguró que no sólo se trata de lo que cruza hacia el norte de la frontera, sino también de lo que va hacia el sur, entre ellos armas y dinero.

Hemos desarrollado alianzas sólidas y formalizado el intercambio de inteligencia para enfrentar ese flujo en ambos sentidos, afirmó

Las autoridades estatales consideran este operativo sostenido, como un punto de inflexión en el combate al fentanilo, una estrategia que busca reducir el tráfico de drogas, pero también cortar el suministro de armas y recursos financieros que sostienen a los cárteles en ambos lados de la frontera.

Hasta el momento, son más de 500 millones de dólares el valor de la droga que ha sido incautada al crimen organizado solamente aquí en California. El mensaje del gobernador Gavin Newson gira en torno a que las operaciones seguirán contra el crimen organizado.

