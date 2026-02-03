Portaviones estadounidense derriba un dron iraní que se le acercaba

GENERANDO AUDIO...

Derribo de avión no tripulado dirigido al portaaviones estadounidense. Foto: AFP

El ejército de Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó de forma agresiva y con intenciones poco claras al portaviones estadounidense, Abraham Lincoln, mientras navegaba en aguas internacionales de la costa sur de Irán.

El incidente, reportado por la agencia Reuters menciona que a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses, el dron continuó aproximándose al buque. Un misil despegado desde el propio portaviones lo derribó en defensa propia, con el fin de proteger al navío y a su tripulación. No se registraron daños ni heridos entre el personal o equipo estadounidense.

Tensión diplomática y advertencias previas

El suceso ocurrió en un momento de elevada tensión bilateral, justo cuando diplomáticos buscan coordinar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Irán y Estados Unidos, con posibles encuentros en los próximos días.

Días previos, el presidente Donald Trump había advertido públicamente que, ante el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la región y de no alcanzarse un acuerdo, era probable que ocurrieran “cosas malas” o “consecuencias graves“.

