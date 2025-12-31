GENERANDO AUDIO...

El Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) confirmó que el 30 de diciembre de 2025 realizó ataques militares contra tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy en aguas internacionales, como parte de la Operación Southern Spear. La acción dejó tres presuntos narco-terroristas muertos y el hundimiento de los tres navíos, de acuerdo con información oficial.

La operación se ejecutó por instrucción directa del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, y fue llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, detalló el Comando Sur en un comunicado difundido en redes sociales.

EE. UU. ataca embarcaciones del narco en la Operación Southern Spear

Según el reporte, las tres embarcaciones eran operadas por organizaciones designadas como terroristas y navegaban por rutas conocidas de narcotráfico. Información de inteligencia confirmó que, antes del ataque, las naves transfirieron cargamentos de drogas entre sí, lo que reforzó la decisión de intervenir.

Durante el primer enfrentamiento, tres integrantes del grupo criminal murieron a bordo de la primera embarcación. En los ataques posteriores, los ocupantes de las otras dos naves abandonaron los barcos y se lanzaron al mar, alejándose antes de que las embarcaciones fueran hundidas por fuego militar.

Rescate activado tras el hundimiento de las naves

Tras concluir las operaciones, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) para activar el sistema de búsqueda y rescate, con el objetivo de localizar a las personas que se encontraban en el agua.

El Pentágono no precisó la cantidad exacta de narcóticos transportados, ni el punto específico del océano donde ocurrió la operación, aunque reiteró que todo se realizó en aguas internacionales y bajo protocolos militares establecidos.

Combate al narco en rutas marítimas

El Departamento de Defensa de EE. UU. señaló que este tipo de acciones buscan interrumpir las rutas marítimas del narcotráfico, debilitar las estructuras financieras y logísticas de los grupos criminales y reducir el flujo de drogas hacia Norteamérica.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las operaciones marítimas continuarán como parte de la estrategia de seguridad regional contra el narco-tráfico transnacional.

