Video: auto sale volando, derriba muro y cae cerca de una alberca en EE. UU.

Auto vuela y derriba muro en Nevada. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Una mujer en estado de ebriedad protagonizó un accidente automovilístico luego de que su vehículo saliera proyectado desde la calle y terminara dentro del patio trasero de una casa.

El hecho ocurrió cerca de las 10:58 de la noche, cuando el automóvil derribó un muro, dio una vuelta en el aire y cayó sobre un techo de lámina, el cual se desplomó por el impacto.

Así ocurrió el accidente, según el video

En el video difundido en redes sociales, se observa cómo el automóvil aparece de manera repentina, rompe el muro divisor y pierde el control.

El vehículo gira en el aire, aterriza por unos segundos sobre el techo de lámina y luego cae cerca de una piscina, causando daños en la vivienda.

La conductora cayó a la piscina y fue rescatada

Durante el accidente, la conductora terminó dentro de la piscina, donde fue vista flotando sin aparentes lesiones graves.

El dueño de la casa, al salir para revisar lo ocurrido, se percató de la presencia de la mujer en el agua y pidió apoyo.

Vecinos ayudaron tras escuchar el fuerte impacto

En un lapso aproximado de 4 minutos, la mujer fue sacada del agua con ayuda del propietario del inmueble y vecinos, quienes acudieron tras escuchar el estruendo.

