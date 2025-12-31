Trump confirma salida de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

GENERANDO AUDIO...

Trump anuncia que Guardia Nacional se retira de ciudades. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que retirará a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, luego de enfrentar una serie de obstáculos judiciales vinculados a sus medidas en ciudades gobernadas por demócratas.

“Volveremos, quizá en una forma mucho más diferente y más fuerte, cuando el delito vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!”, dijo Trump al anunciar la medida en su red Truth Social.

La decisión marca un cambio en la presencia militar federal en estas ciudades tras el despliegue que se había realizado en meses anteriores bajo su administración.

Guardia Nacional ya habían salido de Los Ángeles

Las tropas habían sido desplegadas en Los Ángeles a principios de este año como parte de una ofensiva más amplia contra la delincuencia y la inmigración, pero ya habían salido de la ciudad. En el caso de Chicago y Portland, las tropas nunca llegaron a las calles mientras se resolvían los recursos legales.

Desafíos legales marcaron el despliegue de Trump

La iniciativa de Trump de enviar tropas a ciudades lideradas por demócratas ha enfrentado obstáculos legales en casi todos los ámbitos.

En diciembre, la Corte Suprema denegó a la administración Trump el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago como parte de su ofensiva contra la inmigración. La orden no fue definitiva, pero representó un revés significativo e inusual para los esfuerzos del presidente por parte del alto tribunal.

