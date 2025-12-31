Tormenta en EE. UU. mantiene en alerta a 40 millones; podría volverse ciclón bomba

GENERANDO AUDIO...

Más de 40 millones de personas permanecían este martes bajo alertas meteorológicas en amplias zonas del noreste, medio oeste y la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos, ante el avance de la tormenta invernal Ezra, que podría intensificarse y convertirse en un ciclón bomba, de acuerdo con meteorólogos.

El fenómeno ha afectado por varios días consecutivos uno de los periodos de mayor movilidad del año, con impactos en viajes aéreos y carreteros, así como condiciones peligrosas por nieve, hielo y fuertes vientos.

Meteorólogos advierten posible formación de un ciclón bomba

Especialistas de AccuWeather alertaron el lunes que la tormenta podría fortalecerse rápidamente durante las primeras horas del martes, al cumplir con las condiciones para convertirse en un ciclón bomba, un sistema que se caracteriza por una caída acelerada de la presión atmosférica.

Este tipo de fenómeno suele provocar vientos muy intensos, precipitaciones severas y cambios bruscos de temperatura en lapsos cortos, complicando la movilidad y elevando el riesgo de afectaciones.

Noreste, medio oeste y Grandes Lagos concentran las mayores afectaciones

El sistema invernal ha impactado amplias zonas del noreste, medio oeste y la región de los Grandes Lagos, incluyendo áreas metropolitanas de Nueva York, así como partes de Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Maine, además de estados del medio oeste como Wisconsin y Míchigan.

De acuerdo con los pronósticos, estas regiones enfrentan nevadas intensas, episodios de hielo peligroso, lluvias fuertes y rachas de viento, condiciones que podrían agravarse si la tormenta Ezra evoluciona a un ciclón bomba durante las próximas horas.

Vuelos y carreteras, bajo presión por el mal clima

Las autoridades federales advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían seguir generando interrupciones en los viajes, tanto en aeropuertos como en carreteras, debido a baja visibilidad, acumulación de nieve y superficies heladas.

La Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pidió a la población evitar traslados no esenciales, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido ajustes operativos y advertencias en distintos aeropuertos del país ante las condiciones adversas.

