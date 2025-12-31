EE. UU. impone nuevas sanciones: ahora, a 4 empresas y buques petroleros ligados a Venezuela

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. impone nuevas sanciones por petróleo ligado a Venezuela. Foto: Reuters

Estados Unidos impuso este miércoles nuevas sanciones contra cuatro empresas del sector petrolero de Venezuela y buques petroleros asociados, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. La medida fue confirmada por el Departamento del Tesoro.

En un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las sanciones están dirigidas a comerciantes de petróleo acusados de evadir restricciones previas impuestas al Gobierno venezolano.

Entre los objetivos también se incluyen cuatro buques petroleros, algunos señalados como parte de la llamada “flota en la sombra”, utilizada presuntamente para transportar crudo y esquivar controles internacionales.

El Tesoro advirtió que quienes participen en el comercio de petróleo venezolano enfrentan riesgos significativos de sanciones, al tratarse de operaciones consideradas ilegales por Washington.

“La acción de hoy señala aún más que aquellos involucrados en el comercio de petróleo venezolano continúan enfrentando riesgos significativos de sanciones”, dijo el Tesoro en el comunicado.

Las sanciones son la más reciente medida en la campaña de presión de Trump sobre Maduro, que ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra botes que presuntamente trafican con drogas en el Oocéano Pacífico y el mar Caribe cerca del país sudamericano.

Este mes, el presidente de Estados Unidos anunció el bloqueo de todos los buques sancionados que entren o salgan de aguas venezolanas como parte de una estrategia para presionar a Maduro. La medida estadounidense ha reducido las exportaciones de petróleo este mes a cerca de la mitad de las de noviembre.

