EE. UU. lanza advertencia en México y difunde video de muro flotante en la frontera

Barreras flotantes y vigilancia en la frontera sur de EE. UU. Foto: Reuters | UnoTV

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una advertencia dirigida a personas migrantes al informar sobre la instalación de barre: EE. UU. lanza advertencia en México y difunde video de muro flotante en la fronteraras flotantes en el río Bravo, como parte de las medidas para impedir cruces irregulares hacia territorio estadounidense. En el mensaje, la representación diplomática subrayó que “el muro en la frontera sur no está solo en tierra”.

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada señaló que quienes intenten cruzar el río Bravo encontrarán barreras flotantes y vigilancia constante, además de reforzamiento a lo largo de la frontera para detener cruces fuera de los puertos de entrada oficiales.

Video con advertencia directa a migrantes

El mensaje fue acompañado de un video en el que se observan boyas de color naranja colocadas en distintos tramos del río Bravo, mientras suena la canción “Down by the riverside”. En la grabación, se refuerza el llamado a no intentar el cruce irregular y se advierte sobre las consecuencias legales.

“Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada”, indicó la Embajada.

Al tiempo que exhortó a las personas migrantes a regresar a su país de origen y no poner su vida en riesgo.

El mensaje concluye con una advertencia directa: “Serás detenido y deportado”, acompañada del mensaje #NiLoIntentes.

Financiamiento y objetivo del muro flotante

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, este muro flotante es financiado con recursos contemplados en el proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump. La funcionaria señaló que la medida forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en la frontera sur.

Las barreras flotantes se extienden a lo largo de tramos del río Bravo, que funciona como frontera natural entre México y Estados Unidos, particularmente en los límites entre Texas y Tamaulipas.

Reacciones de organizaciones civiles

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de personas migrantes han cuestionado la instalación de estas estructuras, al considerar que representan riesgos para la integridad física de quienes intentan cruzar el río, especialmente durante corrientes fuertes o crecidas.

Pese a estas críticas, el gobierno estadounidense mantiene la medida como parte de su política de control fronterizo, mientras refuerza el mensaje disuasivo a través de canales oficiales y redes sociales.

