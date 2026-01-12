GENERANDO AUDIO...

Trump aparece en ficha falsa como presidente interino de Venezuela. Reuters

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, difundió en su red social Truth Social una imagen en la que se presenta como presidente interino de Venezuela, con un supuesto inicio de cargo en enero de 2026, de acuerdo con la información visible en la publicación compartida por el propio mandatario.

La imagen corresponde a lo que aparenta ser una captura de pantalla con un formato similar al de Wikipedia, donde se muestra una ficha biográfica atribuida a Trump. En el contenido se le identifica como el mandatario número 45 y 47 de Estados Unidos, además de adjudicarse el cargo de presidente interino de Venezuela.

La publicación fue difundida por el propio Trump sin agregar comentarios, explicaciones o contexto adicional. Sin embargo, la ficha biográfica que compartió no aparece en la página oficial de Wikipedia dedicada a Donald Trump, ni en las entradas relacionadas con Venezuela o con la Presidencia venezolana.

Imagen difundida en Truth Social no aparece en Wikipedia

La imagen compartida por Trump simula el formato utilizado por Wikipedia, un portal académico y colaborativo de consulta pública. No obstante, al revisar las entradas correspondientes, no existe registro que indique que Donald Trump sea presidente interino de Venezuela, ni que haya iniciado un cargo de ese tipo en enero de 2026.

Hasta el momento, no se ha emitido una aclaración oficial por parte del gobierno de Estados Unidos ni del propio Trump sobre el origen de la imagen o el motivo de su difusión en redes sociales.

Trump ha sugerido que EE. UU. gobierne Venezuela y controle su petróleo

La difusión de esta imagen ocurre días después de que Donald Trump realizara declaraciones públicas en las que afirmó que Estados Unidos podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus reservas.

Trump señaló que el gobierno interino de Venezuela, integrado por antiguos funcionarios leales a Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra encarcelado, no estaría entregando lo que Washington considera necesario.

“Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, declaró Trump en ese contexto.

Estados Unidos controlaría la venta de petróleo venezolano

El 7 de enero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que su país controlará la venta del petróleo de Venezuela por tiempo indefinido y que los recursos obtenidos serán depositados en cuentas controladas por Washington.

Durante una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami, Wright explicó que Estados Unidos pondrá en el mercado el crudo que actualmente se encuentra sin salida, así como la producción futura de Venezuela.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, señaló el funcionario.

Venta de crudo venezolano la gestionará Washington

Chris Wright indicó que está trabajando directamente en cooperación con los venezolanos, tras el anuncio de Trump de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su venta en el mercado norteamericano.

El secretario de Energía precisó que Washington permitirá la venta de crudo venezolano a refinerías estadounidenses y a otros mercados internacionales; sin embargo, subrayó que:

Las ventas se realizarán por el gobierno de Estados Unidos

Los recursos obtenidos se depositarán en cuentas controladas por Washington

