Trump, dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez; mientras, se “autonombra” presidente interino de Venezuela

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que su gobierno está trabajando bien con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que está dispuesto a reunirse con ella. A la par, exhibe imagen con el título de presidente interino de Venezuela en su perfil de Wikipedia.

Rodríguez, exvicepresidenta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, navega un delicado equilibrio en la relación con Washington y el ala más radical dentro del chavismo.

“Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One. Al ser preguntado si planeaba reunirse con Rodríguez, Trump respondió: “En algún punto lo haré”.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado 3 de enero en medio de intensos bombardeos militares estadounidenses contra Caracas y otras ciudades venezolanas. Inmediatamente fueron trasladados a Nueva York por fuerzas estadounidenses para ser juzgados por narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, Rodríguez denunció una “agresión criminal”. Pero aseguró que la enfrentará por la “vía diplomática” y que explora reanudar los vínculos con Washington. Trump, por su lado, asegura que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela, que posee las mayores reservas de crudo del planeta.

El mandatario estadounidense aseguró que tendrá control sobre las ventas de petróleo venezolano y que elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100 mil millones de dólares.

Trump, presidente interino

Por otro lado, en línea con sus declaraciones tras la captura de Maduro, este domingo Donald Trump se declaró presidente interino de Venezuela. Al menos así lo hizo en su página de Wikipedia.

Mientras en la versión pública de su perfil de la enciclopedia en línea Wikipedia, en su red Truth Social el mandatario publicó una foto que emula la barra lateral en que aparecen sus cargos, ostentando en primer lugar el de Presidente Interino de Venezuela, desde enero de 2026, y en segundo el de 45 y 47º presidente de Estados Unidos, desde enero de 2025.

Foto: Truth Social

Y aunque no incluyó ningún texto adicional, la publicación recuerda que en varias ocasiones aseguró que se encargará del gobierno del país sudamericano hasta que se lleven a cabo elecciones libres, en algunos años, tras la recuperación de la economía, para lo que venderá el petróleo venezolano y con el dinero comprará productos estadounidenses para esa nación.

De igual forma, la imagen de este domingo recuerda las fotografías creadas con Inteligencia Artificial (IA) que lo mostraban como emperador, sentado en un trono, como dueño de Trump Gaza, un sitio vacacional en la Franja de Gaza, y también como el Papa católico, tras la muerte de Francisco y antes de la selección de León XIV.

Ansiedad por los prisioneros

Los venezolanos aguardan ansiosos desde el jueves, cuando el gobierno de Rodríguez anunció excarcelaciones de presos políticos. Ese día comenzó la liberación a cuentagotas de prisioneros en un gesto de apertura tras prometer cooperar con Washington.

“Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias!”, dijo Trump en su plataforma Truth Social la noche del sábado, donde agregó “espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer”.

Pese a que el gobierno interino de Venezuela prometió un “número importante” de excarcelaciones, solo ha liberado a unos 20 hasta ahora, entre ellos a varias figuras importantes de la oposición, según onegés. Los grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y mil 200 presos por razones políticas en Venezuela.

La oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por motivos políticos, contabilizó el domingo al mediodía 17 excarcelaciones. Recuentos de otras organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 21.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia estatal en Venezuela, denunciaron la oposición y oenegés. El Ministerio Público indicó el domingo que “sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento”.

Familiares angustiados aguardan novedades frente a las cárceles. Realizaron vigilias con velas frente a El Rodeo I, a las afueras de Caracas, y en El Helicoide, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano en la capital que oenegés denuncian como un centro de torturas.

“Nosotros no vinimos de visita, nosotros vinimos a buscarlos”, dijo en la cárcel El Rodeo I a la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, que tiene cinco familiares detenidos en ese centro penitenciario.

Las visitas de familiares se mantuvieron con el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

