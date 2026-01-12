Trump advierte que Groenlandia será de EE. UU. “de una forma u otra”

GENERANDO AUDIO...

De una forma u otra, asegura Trump, Groenlandia será de EE. UU. Foto: AFP

Este domingo, abordo del Air Force One, Donald Trump reiteró que Groenlandia será de Estados Unidos “de una forma u otra”. De lo contrario, aseguró, Rusia o China podrían tomar el control de la isla.

“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase”, dijo Trump a pesar de que ninguno de esos países reclama esa isla.

Trump sostiene que controlar ese territorio autónomo de Dinamarca, rico en minerales, es crucial para la seguridad nacional de EEUU, dado el aumento de la actividad militar rusa y china en el Ártico. Además, el presidente de los Estados Unidos dijo que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el territorio.

Trump se burló de Groenlandia y su defensa

Además de reiterar su deseo de tomar el control, Donald Trump se burló de la defensa de Groenlandia. “¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros.”

Además, el presidente estadounidense mencionó que Groenlandia necesita más de Estados Unidos y, recomendó, hacer un trate pues la isla “no quiere ver a Rusia o China tomar el control.”

Groenlandia reitera su negativa a formar parte de Estados Unidos

En días recientes, los partidos políticos en Groenlandia mandaron un contundente mensaje a Donald Trump, al decir que no quieren ser estadounidenses.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió la semana pasada que cualquier intento de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos.

