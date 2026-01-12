GENERANDO AUDIO...

Durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos revocó más de 100 mil visas, una cifra récord que incluye permisos de estudiantes y personas involucradas en distintos delitos, informó el Departamento de Estado.

La dependencia destacó que el número de visas canceladas duplica el registrado en el último año del gobierno del expresidente Joe Biden, lo que refleja un endurecimiento en la política migratoria y de control de visados.

Departamento de Estado presume récord de visas revocadas

El Departamento de Estado de EE. UU. dio a conocer la cifra a través de redes sociales, donde detalló que miles de visas fueron canceladas por la comisión de delitos, entre ellos agresiones y conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la dependencia, el volumen de revocaciones marca un máximo histórico, al superar por más del doble las cifras registradas durante la administración del demócrata Joe Biden.

Trump prioriza seguridad y soberanía, afirma el gobierno

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró que la política responde a una prioridad clara de la administración.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que proteger a los ciudadanos estadounidenses y defender la soberanía de Estados Unidos”, declaró.

Ocho mil visas revocadas corresponden a estudiantes

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que 8 mil de las visas canceladas correspondieron a estudiantes, incluidos algunos que participaron en protestas contra Israel.

Rubio señaló que el gobierno recurrió a una ley de la era McCarthy, que faculta a Estados Unidos a negar la entrada o revocar visas a extranjeros considerados contrarios a la política exterior estadounidense. No obstante, algunos casos de alto perfil lograron impugnar con éxito las órdenes de deportación ante tribunales.

Endurecen controles y revisan redes sociales de solicitantes

Además de las revocaciones, el gobierno de Trump ha endurecido los controles para la obtención de visas, incorporando la revisión de publicaciones en redes sociales como parte del proceso de evaluación de los solicitantes.

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para restringir el acceso al país y reforzar los filtros migratorios.

Revocaciones se suman a deportaciones masivas

Las cancelaciones de visas se inscriben en una campaña más amplia de deportaciones masivas, implementada mediante el incremento de agentes federales y operativos intensivos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605 mil personas, mientras que 2.5 millones más abandonaron el país de forma voluntaria.

