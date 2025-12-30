GENERANDO AUDIO...

Este martes, Estados Unidos anunció sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones entre ambos países. Esta medida se produce en el contexto de un endurecimiento de la postura de Washington frente al gobierno venezolano y sus alianzas estratégicas en materia militar

El Departamento de Tesoro estadounidense sancionó a 10 individuos y organizaciones de Venezuela e Irán. Las sanciones están relacionadas con la compra de drones y con los esfuerzos de adquirir sustancias químicas para misiles balísticos, entre otras actividades.

Tesoro de EE.UU. señala propagación de armas

John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que el Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por su propagación agresiva e imprudente de armas mortales en todo el mundo

Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense seguirá actuando rápidamente con el fin de impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial de Irán puedan acceder al sistema financiero de Estados Unidos.

Empresa venezolana, entre los entes sancionados

Entre los entes sancionados se encuentra la empresa venezolana Aeronáutica Nacional y su presidente José Jesús Urdaneta. De acuerdo con el departamento del Tesoro, la compañía estuvo involucrada con la compra de drones iraníes.

“La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza a los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, dijo Thomas Piggot, portavoz del Departamento de Estado, en otro comunicado.

El anuncio de las sanciones se dio tras la afirmación del lunes de Trump sobre el ataque a un muelle usado por lanchas del narcotráfico en Venezuela, marcando así el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el tráfico desde América Latina.

