Trump advierte que Hamás “lo pagará caro” si no se desarma

Trump habló sobre las consecuencias si Hamás no se desarma. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el grupo islamista Hamás “lo pagará caro” si no se desarma en un plazo corto, durante su encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro”, declaró Trump en una rueda de prensa conjunta, en la que subrayó que el desarme debe realizarse “en un periodo bastante corto”.

Respaldo de Trump a Israel

Durante el encuentro, Trump expresó su respaldo al Gobierno israelí y aseguró que Israel ha cumplido con lo establecido en el plan de alto el fuego en Gaza.

“No me preocupa nada de lo que esté haciendo Israel”, afirmó. “Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan”, añadió.

Trump recibió a Netanyahu el lunes en Florida, en un encuentro que se da en el contexto de los esfuerzos diplomáticos para mantener vigente el alto al fuego y evitar una nueva escalada del conflicto.

Presión para avanzar en el acuerdo de Gaza

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen en un momento clave para el frágil acuerdo de tregua en Gaza, mientras Washington busca avanzar hacia la siguiente etapa del plan, que contempla nuevas condiciones de seguridad.

Netanyahu ha sostenido una postura firme sobre el desarme de Hamás como requisito para continuar con el proceso, en medio de tensiones persistentes en la región.

