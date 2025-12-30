Netanyahu anuncia que Trump recibirá Premio Israel en 2026

GENERANDO AUDIO...

Netanyahu afirma que Trump “es el mejor amigo de Israel”. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en 2026 el Premio Israel, la máxima distinción civil del país, luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara que Israel romperá con décadas de tradición al otorgar el galardón a un extranjero.

El anuncio se dio tras un encuentro entre Trump y Netanyahu en Florida, donde el mandatario israelí afirmó que la decisión responde al “sentimiento abrumador” de agradecimiento en Israel por el respaldo del presidente estadounidense.

Israel rompe una tradición histórica

Netanyahu explicó que el galardón, que históricamente se entrega a ciudadanos o residentes israelíes, hará una excepción en el caso de Trump.

“El presidente Trump ha roto muchas convenciones para sorpresa de la gente”, dijo Netanyahu a periodistas. “Así que decidimos romper una convención también, o crear una nueva, y esa es otorgar el Premio Israel”, agregó.

De manera regular, el Premio Israel solo se concede a ciudadanos o residentes del país, con una única excepción contemplada para la categoría de “contribución especial al pueblo judío”.

El director de orquesta Zubin Mehta se convirtió en 1991 en el único extranjero que ha recibido esta versión del galardón.

Respaldo de Trump a Israel; el motivo del premio

El primer ministro israelí calificó previamente a Trump como el “mejor amigo de Israel de todos los tiempos”, una declaración hecha en octubre, tras la liberación de los últimos 20 rehenes sobrevivientes capturados por Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023, en el marco de un acuerdo de paz para Gaza mediado por Trump y su equipo.

Trump agradeció públicamente el anuncio y calificó el reconocimiento como “realmente sorprendente y muy apreciado”. Además, dejó entrever que podría viajar a Israel para asistir a la ceremonia de entrega.

Trump recibe reconocimientos internacionales

El presidente estadounidense suele presentarse como un pacificador global y, aunque ha señalado que no le inquieta no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, también ha expresado frustración por haber sido pasado por alto.

La distinción anunciada por Israel llega después de que Trump recibiera recientemente el Premio de la Paz de la FIFA, otro reconocimiento ligado a sus gestiones diplomáticas.

