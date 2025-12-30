Nuevo ataque de EE. UU. a presunta narcolancha en el Pacífico; van 31

GENERANDO AUDIO...

Van 31 ataques a presuntas narcolanchas desde septiembre. Foto: AFP

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó sobre un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el océano Pacífico, con lo que suman 31 ataques a embarcaciones sospechosas desde septiembre, de acuerdo con autoridades estadounidenses.

Las fuerzas militares de Estados Unidos detallaron el lunes que dos personas murieron en el ataque dirigido contra una embarcación señalada como vinculada al narcotráfico en el Pacífico oriental.

Comando Sur confirma el operativo

A través de un mensaje en la red social X, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, señaló que la embarcación atacada fue identificada mediante labores de inteligencia.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron”, afirmó el comando militar.

Video del ataque

El Departamento de Defensa publicó un video del operativo, en el que se muestra el ataque contra la presunta narcolancha, como parte de la ofensiva que Washington mantiene contra embarcaciones que considera ligadas al tráfico de drogas.

Balance de víctimas desde septiembre

De acuerdo con cifras oficiales citadas por autoridades estadounidenses, al menos 107 personas han muerto desde septiembre en el marco de esta ofensiva contra embarcaciones que Washington asegura transportan drogas, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas que respalden las acusaciones sobre las actividades de narcotráfico de las embarcaciones atacadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.