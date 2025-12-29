GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AFP

Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones en Venezuela, la cual era usada presuntamente para el narcotráfico. Las declaraciones fueron hechas por el presidente estadounidense ante periodistas, sin ofrecer detalles sobre el lugar exacto ni sobre quién ejecutó el ataque.

Trump señaló que el punto atacado se encontraba en la costa, pero no precisó si se trató de una operación militar o de una acción realizada por la CIA. Tampoco indicó la fecha exacta del ataque ni el contexto operativo en el que ocurrió.

De acuerdo con lo dicho por el mandatario, esta acción se enmarca en lo que él ha descrito como una campaña contra el tráfico de drogas desde América Latina, aunque no dio más información sobre esa estrategia.

Trump habla de explosión en muelle de Venezuela ligado al narcotráfico

Durante su encuentro con la prensa, Donald Trump afirmó que en el sitio atacado se produjo una gran explosión. “Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente de Estados Unidos.

Añadió que primero fueron atacadas las embarcaciones y después la zona donde se encontraban. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe”, expresó, sin proporcionar evidencia adicional ni ampliar los detalles del hecho.

Trump reiteró que el lugar estaba relacionado con el narcotráfico, pero no mencionó a grupos específicos ni el tipo de drogas que presuntamente se movían desde ese punto.

Sin detalles sobre quién ejecutó el ataque

El presidente estadounidense evitó confirmar si el ataque fue realizado por fuerzas armadas de Estados Unidos o por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). “Estaba en la costa”, se limitó a decir al ser cuestionado sobre la ubicación del muelle y la naturaleza de la operación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer comunicados oficiales adicionales por parte del gobierno de Estados Unidos que confirmen o amplíen la información proporcionada por Trump.

Sin reacción oficial de Venezuela

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, no se ha informado de una respuesta oficial del Gobierno de Venezuela sobre el presunto ataque mencionado por Trump.

Tampoco se han confirmado de manera independiente los daños, la ubicación del muelle ni si hubo personas afectadas. Por ahora, las declaraciones de Donald Trump son la única fuente de información sobre este hecho.