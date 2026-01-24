EE. UU.: Más de 230 millones de personas bajo alerta por tormenta invernal

GENERANDO AUDIO...

Tormenta Invernal en EE.UU. pone bajo alerta a 18 estados. Foto: Reuters

Más de 230 millones de estadounidenses podrían verse afectados por la tormenta invernal Fern, que trae consigo hielo, nieve y temperaturas peligrosamente bajas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). La situación ha llevado a la declaración de estado de emergencia en 18 estados y al despliegue de recursos federales de emergencia.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) activó 30 equipos de búsqueda y rescate y comenzó la distribución de suministros estratégicos, incluyendo 250 mil comidas, 400 mil litros de agua y 30 generadores en Camp Minden, Luisiana, ante el posible impacto de la tormenta.

Estados bajo alerta por la tormenta invernal Fern

Los estados que han declarado estado de emergencia hasta el momento son: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia y Washington D.C.

Se espera que la tormenta avance hacia el noreste, con Washington, Nueva York y Boston registrando hasta 30 centímetros de nieve, mientras que las regiones del sur experimentan lluvia helada, aguanieve y nevadas.

Tormenta invernal afecta vuelos y transporte

La tormenta ya provocó la cancelación de aproximadamente mil 400 vuelos nacionales e internacionales, además de más de 8 mil vuelos programados para el fin de semana, lo que interrumpe los viajes en gran parte del país.

Las condiciones climáticas adversas podrían generar daños en líneas eléctricas debido a la acumulación de hielo y fuertes vientos, lo que requerirá un tiempo considerable para la restauración de los servicios.

Preparan respuesta federal

FEMA ha activado el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta y mantiene a los equipos de gestión de incidentes en alerta, mientras los suministros y generadores se distribuyen en puntos estratégicos para atender a la población afectada.

