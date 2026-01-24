Trump llama “gobernador” a primer ministro de Canadá y amenaza con aranceles del 100%

GENERANDO AUDIO...

Trump amenaza a Canadá con aranceles de 100%. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al primer ministro de Canadá, Mark Carney, como “gobernador” en un mensaje publicado este sábado en Truth Social, retomando el mismo insulto que utilizó con el ex primer ministro Justin Trudeau. Trump advirtió que Canadá está “muy equivocado” si cree que puede convertirse en un “puerto de entrega” para enviar productos de China a Estados Unidos.

El presidente estadounidense emitió la amenaza luego de que Carney pronunciara un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que, aunque no mencionó a Trump, fue interpretado como un firme reproche a las políticas exteriores de su administración, incluida la utilización de aranceles como herramienta comercial.

Aranceles del 100% a productos canadienses

Trump señaló que, de concretarse un acuerdo comercial entre Canadá y China, Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a todos los productos canadienses que ingresen al país. La medida afectaría principalmente bienes que actualmente se exportan sin aranceles bajo el acuerdo de libre comercio entre ambos países, aunque aún no está claro si se aplicaría a todos esos productos.

A principios de este mes, Carney acordó eliminar el arancel del 100% que Canadá aplica a vehículos eléctricos fabricados en China, a cambio de reducciones arancelarias sobre productos agrícolas como langostas, cangrejos y canola.

La amenaza de Trump se da tras una asociación entre Canadá y China anunciada la semana pasada, que buscaba fomentar comercio entre ambos países, lo que Estados Unidos interpreta como una potencial “vía de tránsito” para productos chinos hacia su territorio.

